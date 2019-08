Valpelline: La storia da Carlo Alberto a Piazza Chanoux

Quanti sanno che il monumento dedicato al dottor Laurent Cerise, oggi posizionato nei Giardini della Stazione, una volta si trovava in Piazza Chanoux (anzi: all’epoca Piazza Carlo Alberto) proprio lì dove adesso c’è il Monumento al Soldato valdostano?

Questa è una delle tante curiosità, anche fotografiche, che verranno raccontate martedì sera 6 agosto, a Valpelline, nell’ultimo degli incontri promossi dall’Associazione Amici dell’Abbé Henry. E quanti sanno che già nel 1905 si teneva ad Aosta una iniziativa uguale-uguale a quella che oggi viene chiamata Bici in Città? Vedere per credere. Quindi non mancate all’ultima serata, ore 20,45 nella sala polivalente. Ingresso libero.