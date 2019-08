Alpinista precipita e muore sul Monte Bianco.

Ancora una tragedia sul Monte Bianco. Un alpinista è precipitato sulla Cresta del Brouillard da quota 4600 metri di quota. Impatto con le rocce gli è stato fatale, ed ha perso la vita su colpo. Illeso il compagno di cordata.

Sul posto è in corso il recupero della salma è del superstite da parte dei tecnici del Soccorso Alpino Valdostano, medico e soccorritori Sagf a bordo dell’elisoccorso.

Sempre nelle stessa zona della montagna, una cordata di alpinisti ha chiesto aiuto, non riuscendo a proseguire in sicurezza la via in discesa.

Al momento l'intervento è impossibile a causa delle condizioni di vento e scarsa visibilità presenti in quota.