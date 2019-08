Rixi (Lega), 'occorre commissario straordinario variante Etroubles'

“Ci sono circa 86 opere stradali in Italia che dovrebbero essere commissariate per completarne la realizzazione, tra le quali la viariante di Etroubles lungo la statale 27". Lo ha detto il deputato della Lega Edoardo Rixi, ex sottosegretario alle Infrastrutture, in apertura di 'ACourma', forum indipendente di attualità, diretto e ideato da Luca Marchesi e Daniele Gensini, che si conclude questa sera a Courmayeur.