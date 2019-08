Lancé Plan intégré ' Parcours' espace Mont-Blanc

Vien d'etre lancé, soutenu par le programme européen Interreg Alcotra France-Italie, le Plan Intégré Territorial Parcours qui vise à promouvoir la coopération entre les territoires frontaliers alpins franco-italiens. Ce plan est né d'une volonté de créer de nouvelles synergies transfrontalières au bénéfice d'une offre touristique toujours mieux intégrée, d'une mobilité durable facilitée et d'un programme éducatif innovant à destination de la jeunesse dans des établissements scolaires.



Le Piter Parcours est un plan de 6,67 millions d'euros co-financé par le Fonds Européen de Développement Régional à hauteur de 83,5%. Il s'étend sur 4 ans de 2018 à 2022 Le Plan, coordonné par le Département de la Haute Savoie, compte dix partenaires dont la Vallée d'Aoste, et est composé par cinq projet.



Le Projet de coordination et communication vise à mettre en œuvre la stratégie de communication du plan dans sa globalité et l'évaluation des actions prévues pour chacun des projets suivants:

Parcours I-tinérants autour du Mont-Blanc a pour but de développer un service de mobilité́ durable innovant sur le territoire de l'Espace Mont-Blanc.

Parcours des patrimoines, de passages en châteaux œuvre à̀ la restauration, la valorisation et l'animation des sites historiques et de leurs terroirs environnants.

Parcours d'interprétation de patrimoines naturels et culturels consiste à valoriser le patrimoine naturel exceptionnel et unique du territoire de l'Espace Mont-Blanc.

Parcours civique et professionnel en montagne vise une meilleure projection citoyenne et professionnelle de la jeunesse sur son territoire.