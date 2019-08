Domenica di sole tra sagre e feste in Valle

L’estate valdostana, con le sue sagre e fiere, non perde colpi e anche in questo fine settimana sole e caldo la fanno da padrone. 'Sereno con qualche possibile velatura' prevede l'Ufficio meteo regionale per domenica 4 agosto; l’anticiclone delle Azzorre, esteso come una calda copertina gialla sul Mediterraneo e su buona parte dell’Europa meridionale, garantisce infatti stabilità per questo primo fine settimana di agosto.

La Valle d’Aosta brulicante di turisti e in fermento con le molteplici attività organizzate per onorare l’estate, stagione dedicata alle vacanze, alle uscite, alla compagnia e alle feste, potrà senza grossi dubbi approfittare di belle giornate, calde e in generale senza nuvole.

I temporali, però, si mostrano all’orizzonte nei modelli meteo e non si esclude che a partire dal prossimo lunedì l’estate si tratteggi in modo progressivamente più instabile e, a momenti, tumultuosa.

A mattinate soleggiate, potranno probabilmente alternarsi pomeriggi via via più borbottanti fino ad arrivare a un giovedì decisamente più scuro rispetto agli altri giorni. Il break ballerino e apparentemente più caldo dall’umidità dovrebbe poi allentarsi di nuovo a favore di una rimonta ciclonica che, attualmente, non è dato saper e se sarà in grado di resistere fino al ferragosto: termine troppo lungo per fare qualsiasi previsione attendibile e modelli discordanti suggeriscono, infatti, cautela in merito al futuro.