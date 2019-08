Le percussioni dei Tamtando fanno vibrare di emozioni l'estate di Arvier

Celebra con una tournée tutta valdostana i 20 anni di attività musicale e culturale il gruppo di percussionisti valdostani 'Tamtando' che nel suo tour valdostano farà tappa ad Arvier giovedì 8 agosto.

L’Amministrazione comunale, la Biblioteca e la Pro Loco hanno infatti organizzato nell'Area verde-ricreativa comunale, per giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18, un programma di animazione con giochi per bambini, letture teatrali, buvette e casse-croute. Il tutto quale 'preludio' al concerto dei Tamtando per il quale l'appuntamento è fissato alle ore 21, nella piazza della Chiesa di Arvier.

Il progetto Tamtando, nato nel 1999 e sviluppatosi nel corso degli anni attraverso una serie di attività didattico-culturali, è ormai diventato un punto di riferimento nella realtà valdostana per il mondo delle percussioni etniche e della musica extra-europea.

Il gruppo, oltre a essersi esibito in tutta la Valle d’Aosta, ha suonato in importanti manifestazioni in tutta Italia: Roma, Genova, Milano, Torino, Laigueglia, Vittorio Veneto, Rimini, in Francia, in Burkina Faso e in Svizzera.

Numerose sono state le collaborazioni artistiche e didattiche con musicisti di fama internazionale: Ray Lema, Mauricio Tizumba, Luis Agudo, Baba Sissoko, Bauls di Bengala, Riccardo Tesi, Conjunto Folklorico de Camagüey, Ensemble Carambantùa, Clive Bunker, Marco Minnemann, Gilson Silveira, Trio Maesah, Gary Burton, Alberto Mandarini, Chiquitico, Amadou Kienou e l’Ensemble Fôteban, Arup Kanti Das, Marco Fadda, Kassoum e Samana Diarra, Christian Meyer, Juan Medrano Cotito. Bil Aka Kora.