Inaugurata la 51a Foire d'Etè

La musica della Banda di Gaby, ha aperto, questa mattina ad Aosta, la 51/a edizione della Foire d'été, kermesse dedicata all'artigianato alpino ed evento principale dell'estate della città capoluogo di regione.

Dopo le benedizione da parte del Vescovo di Aosta, alla Presenza del Presidente della Giunta Antonio Fosson, del Sindaco di Aosta Fulvio Centoz, l'Assessore regionale alle Attività Produttive, Renzo Testolin, alle ore 10.00, ha tagliato il nastro inaugurando ufficialmente la manifestazione. “La Foire d'ètè est une occasion important pour la notre Vallèe – Ha dichiarato Testolin – C'est un moment clou de notre artisanat et de notre colture”.

Lungo le vie e le piazze del centro storico, i visitatori, che già da stamane stanno affollando la fiera, troveranno attrezzi per l'agricoltura, lavorazioni in ferro battuto, pelle e e cuoio, mobili, vannerie, intaglio, sculture, oggetti per la casa, ceramica e vetro, oro e argento, tessuti e accessori per l'abbigliamento, forgiati da oltre 450 artigiani.

Durante la giornate in piazza Giovanni XXIII si svolgeranno dimostrazioni di lavorazioni da parte degli artigianato e in piazza Chanoux dimostrazioni degli antichi saperi, in piazza Roncas "Veillà di Petchou d'été" spazio dedicato ai bambini, animazione musicale a cura di cori e gruppi folkloristici itineranti, sfilata degli "Antichi Mestieri"e la tradizionale gara delle botti.