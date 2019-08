Ancora un arresto al Traforo del Monte Bianco, da parte della Polizia di Stato.

Ieri gli agenti nel corso di specifica attività di contrasto all’immigrazione clandestina, controllando un’autovettura, immatricolata nel Regno Unito, in ingresso in Italia, constatavano che l'uomo alla guida, I.I.S, di anni 42, cittadino bulgaro, era colpito da mandato di cattura emesso dal tribunale ordinario di Arezzo, per il reato di furto aggravato in concorso.





Lo stesso veniva tratto in arresto ed associato presso la Casa Circondariale di Brissogne, a disposizione dell’autorità giudiziaria procedente.