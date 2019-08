CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Villa indipendente in vendita ad Aosta, loc. Entrebin

Nel Comune di Aosta, in loc. Entrebin, a confine con Arpuilles, immerso in un paesaggio incantevole e tranquillo, VENDESI caratteristica villa completamente indipendente e libera su 4 lati. La casa è composta da un grande alloggio su 2 piani, locali interrati con autorimessa per 4 posti auto e ampia zona verde esterna. L'appartamento al piano terra ha cucina abitabile, sala da pranzo, soggiorno, studio, 2 camere di cui una con soppalco e doppi servizi; al primo piano è presente un ulteriore studio e un monolocale con bagno. Quest'ultimo locale ha anche un accesso indipendente dall'esterno. € 398.000,00

Maggiori informazioni in agenzia, al n. 329 2130660 o all'indirizzo email immobiliarediemozi@gmail.com