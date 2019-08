Presidente Fosson, 'stop ai cantieri estivi sulla A5'

Il Presidente della Giunta, Antonio Fosson, a margine della consueta conferenza stampa della Giunta ha espresso oggi preoccupazione per la situazione viaria in bassa valle, durante i fine settimana. Anche nello scorso weekend i lavori sull’autostrada A5 hanno causato, dalle ore pomeridiane, fortissimi rallentamenti, sia sull’arteria viaria, sia sulle strade regionali e comunali.

"La chiusura dell'autostrada A5 per la frana di Quincinetto è un problema di ordine pubblico - ha dichiarato Fosson - domenica scorsa per ore la statale 26 è stata intasata dai veicoli, non riuscivano a passare nemmeno le ambulanze. Forse per la prima volta la macchina di intervento si è messa in movimento, in virtù delle sinergie che stiamo creando con la Regione Piemonte".

Fosson a poi ricordato che "finalmente si lavora sul ponte di Quincinetto, che è un grosso problema per i tempi di ripristino, e sulla frana. Contiamo che venga decretato lo stato di emergenza per avere tempistiche di intervento più rapide. Siamo fiduciosi in una soluzione in tempi ragionevoli”.

Il Presidente infine ha annunciato il blocco dei cantieri, fino a fine mese, per agevolare il flusso veicolare nella zona: “Quest'evento ci ha fatto scoprire la debolezza e la vulnerabilità della Valle d'Aosta per quanto riguarda la viabilità. Un primo passo è la chiusura, da ieri, di tutti i cantieri sulla A5”.