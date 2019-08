Anche in Valle d'Aosta crepe nel M5S sui rapporti con la Lega

Se il M5S non prenderà le distanze da recenti esternazioni razziste del vicepremier Salvini, la consigliere regionale Manuela Nasso potrebbe lasciare il Movimento 5 Stelle e generare, come prima conseguenza, un piccolo terremoto in seno al Consiglio Valle. La giovane esponente pentastellata, già in passato ha assunto posizioni contrarie e polemiche contro i vertici ‘romani’ del suo partito, quando ad esempio aveva palesato il suo disappunto al voto contrario, espresso dai parlamentari 5 Stelle, all’autorizzazione a procedere sul ‘Caso diociotti’ verso il Ministro Salvini, e più recentemente aveva polemizzato per la regola del ‘mandato comunale zero’ e sulla questione della Tav.

Inoltre un certo disappunto era emerso recentemente nei confronti dei compagni di partito Mossa e Vesan, che avevano espresso voto contrario all’iscrizione di una mozione d’urgenza, in seno al Consiglio regionale, contro Diego Lucianaz, reo di aver apostrofato la collega Daria Pulz con l’epiteto di ‘carampana’.

Manuela Nasso oggi tramite la sua pagina Facebook ha chiesto una presa di posizione del M5S, contro il ministro Salvini che ha usato l’espressione zingaraccia nei confronti di una roma. “Cosa fa il diretto interessato - scrive Nasso in un post - al posto di denunciare alle autorità competenti eventuali irregolarità? Egli dice testualmente 'Stai buona, zingaraccia, stai buona, che tra poco arriva la RUSPA'. Ecco, credo che ci siano persone indegne di ricoprire cariche istituzionali se è questo l’esempio che danno ai cittadini dopo tutta la fatica che genitori, insegnanti impiegano per educare i bambini".

Poi nel post l'esponente grillina spiega: "Per quanto mi riguarda, visto che la forza politica che rappresento è al governo con questo soggetto, mi aspetto una chiara presa di posizione verso queste frasi razziste e vergognose, mi riservo di analizzare come procederà la questione, che è semplicemente la goccia che ha fatto traboccare il vaso della sopportazione, per compiere eventualmente scelte personali".

E ancora: "Aspetto una azione seria e non un post su Facebook. Sarebbe auspicabile anche l’intervento del Presidente Mattarella, siamo davvero fuori da ogni decenza. Le parole hanno un peso, lo si insegna a scuola, a catechismo, lo insegnano i genitori e lo si impara sulla propria pelle sia attivamente che passivamente, con le parole si può ferire ed essere feriti".

Nasso è convinta che "governare il paese con chi usa quotidianamente termini come ruspa, zingaraccia e via dicendo è sicuramente faticoso e difficile, forse il prezzo caro da pagare per portare avanti giusti provvedimenti...ma chi tace e non stigmatizza queste esternazioni è complice. Grazie ai tanti colleghi che già si sono espressi, ora però è necessaria una azione forte”.