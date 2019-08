Courmayeur: Sarteur si tura il naso e continua a sostenere il Sindaco

Mossa forse a sorpresa di Raffaella Sarteur, che dopo aver lasciato le deleghe da Assessore alle opere pubbliche del Comune di Courmayeur, dichiara che resterà in maggioranza.

Sarteur, durante l’ultimo infuocato consiglio comunale, aveva dichiarato che si sarebbe presa qualche giorno per decidere se passare all’opposizione, come fatto precedentemente da Alberto Vaglio e Roberta D’Amico, o continuare ad appoggiare l’esecutivo. Mossa che dai più era stata interpretata come un preludio all’addio all’appoggio all’esecutivo.

“Mi ero riservata qualche giorno per riflettere a mente fredda - dichiara Raffaella Sarteur - su quella che innegabilmente è stata una brutta pagina della politica di Courmayeur: il Consiglio comunale del 26 luglio 2019.

Questo breve lasso di tempo mi ha permesso innanzitutto di valutare quelli che sono, a mio avviso, gli errori commessi, in primo luogo i miei, che hanno contribuito a scrivere questa pagina.

Mi ha permesso, inoltre, di confrontarmi apertamente e serenamente con il Sindaco, con i miei colleghi e con i molti cittadini che ho incontrato e ai quali ho chiesto un’opinione. Credo fermamente che un amministratore sia innanzitutto il portavoce della popolazione e pertanto sia fondamentale conoscerne le opinioni. Ringrazio tutti coloro che hanno generosamente messo a disposizione il loro tempo, la loro anima e la loro coscienza per sostenermi e aiutarmi in un momento così delicato, non certo per il mio bene ma per il bene di tutti.