Sabato ad Aosta la prima Serata Rossonera 2019 di Confcommercio VdA

Conto alla rovescia per la Serata Rossonera organizzata ad Aosta da Confcommercio Valle d'Aosta in collaborazione con il Comune per domani sabato 3 agosto, al termine della Foire d'été e 'preludio' al secondo evento di sabato 24 in occasione di 'Commercianti in Festa'.

In queste ore personale incaricato di Confcommercio Valle d'Aosta ha consegnato ai pubblici esercizi aderenti alla serata i bicchieri e le cannucce BIO all’insegna del PLASTIC FREE, come da intesa tra Confcommercio e assessorato regionale dell'Ambiente.

Anche quest'anno la musica sarà protagonista nei circa 30 locali che partecipano all'iniziativa con i collaudati 'punti musica' allestiti da Confcommercio e disseminati un po' ovunque lungo il percorso della manifestazione.

“Di anno in anno – spiega Giuseppe Sagaria, presidente Ascom VdA e vicepresidente di Confcommercio VdA – cerchiamo di migliorare l'organizzazione di un evento clou dell'estate aostana".