L'OROSCOPO NEL MESE DI AGOSTO

ARIETE 21 marzo – 20 aprile

DENARO E LAVORO. Contrattempi e ritardi sono dei piccoli campanelli d’allarme per farvi prendere tempo, per perfezionare i vostri progetti o per correggere il tiro. Il capo o un collega risolve un malinteso e, anche se tutto procede con lentezza, almeno…procede. Si deve credere e cercare di più la collaborazione, da soli possiamo fare così poco, insieme invece possiamo fare così tanto… Fate attenzione ed agite con cautela, perché le vostre capacità potrebbero non essere le più adatte per svolgere un determinato compito.

AMORE E ARMONIA. Periodo nel quale dovete impegnarvi un po’ di più per ottenere quello che in altri momenti ottenete solo grazie al vostro fascino, basterà non “imbrogliare” il sentimento e tutto filerà liscio…

BENESSERE E SALUTE. Siete in piena forma, l’unico problema può venire da un’alimentazione troppo ricca di intingoli: un bel frullato di frutta e verdura durante la giornata smaltisce gli eccessi e contribuisce al mantenimento della buona salute.

LEONE 23 luglio 23 agosto

DENARO E LAVORO. Sul lavoro affrontate una cosa alla volta. Anche se in apparenza va tutto bene, i malintesi possono far deragliare le vostre iniziative. Non rimandate niente! Si tratta solo di riflettere prima di partire in quarta e fare ciò che dovete. Se vi sembra che le vostre idee abbiano difficoltà a decollare, significa che dovete organizzarvi meglio prima di raccoglierne i frutti. Non è nell'immediato che si ottengono i risultati migliori ma solo con la tenacia e la caparbietà, lottando con costanza e perseguendo gli obiettivi a tutti i costi.

AMORE E ARMONIA. La troppa indecisione rischia di nuocere, cercate di chiarirvi le idee e di fare il passo giusto. Alcune persone vi stanno aspettando ma dovete essere voi ad andarle incontro.

BENESSERE E SALUTE. Siete pronti per affrontare un periodo denso di impegni e, una cura depurativa, vi permetterà di prolungare il benessere accumulato nel recente passato. È inutile ragionare con chi non controlla l’ira.

SAGITTARIO 23 novembre – 21 dicembre.

DENARO E LAVORO. Ignorare gli ostacoli è pericoloso, ma avete sicuramente tutte le capacità per superarli e comunque non dimenticate che, come sempre, nei momenti di maggiore impegno, successi e fallimenti si mescolano. Mantenete alto l’impegno per cercare nuove opportunità da sviluppare in futuro, l’energia e il lavoro profuso non tarderanno a darvi soddisfazioni e buoni guadagni.

AMORE E ARMONIA. Attenti a non infilarvi in una situazione più complicata e forse insidiosa di quanto appaia. In compenso nuove amicizie e incontri interessanti vi stimoleranno ad uscire o a viaggiare, potrete sciogliervi e cogliere nuove occasioni.

BENESSERE E SALUTE. Se non reagirete allo stress potreste ammalarvi o cadere in depressione e perdere la gioia di vivere. Concedetevi, insieme con i vostri cari, una pausa tonificante e rigeneratrice.

TORO 21 aprile – 20 maggio .

DENARO E LAVORO. Incontri importanti e mondani nell’ambito professionale ma non mancheranno momenti di nervosismo e di stanchezza. Non concedete eccessiva fiducia a chi non se la merita. Idee più chiare a breve, quando arriverà la rettifica di un’informazione sbagliata. Fisiologici alti e bassi dal lato finanziario compensati dalla confortevole vita in famiglia, ricca di coccole e serenità, come piace a voi. Accortezza e pacatezza sono comunque opportune.

AMORE E ARMONIA. A volte non è facile esprimere i propri sentimenti, ma provateci comunque e sarete travolti da un fiume in piena di emozioni. Romanticismo e passione, se in connubio e sintonia, possono far ottenere risultati….miracolosi!

BENESSERE E SALUTE. Concedetevi delle attività rilassanti e una cura ricostituente. A volte vi stancate troppo perché non sapete bene su cosa più impegnarvi. Concentrazione e riflessione!

VERGINE 24 agosto – 22 settembre.

DENARO E LAVORO. Le vostre capacità vi portano lontano e, sommate a quelle degli altri…ancora di più! Il lavoro di squadra divide i compiti e moltiplica il successo. La situazione professionale in questo periodo è eccezionale e piena di progetti non sempre facili da realizzare. Aiuti e protezioni, oltre a qualche suggerimento da parte di chi vi vuol bene, renderanno proficue le vostre idee. Nel settore delle finanze i successi non mancheranno.

AMORE E ARMONIA. Rispolverate il vostro fascino e tentate la via di un’inedita intraprendenza, per appagare la vostra voglia di coccole, sicurezze ed intimità.

BENESSERE E SALUTE. Integrate la dieta con olii naturali, noci, mandorle e lievito di birra, fonte di vitamine e preziosi oligoelementi. Limitate i carboidrati e rilassatevi.

CAPRICORNO 22 dicembre – 20 gennaio.

DENARO E LAVORO. Le energie che sino a poco fa disperdevate in mille rivoli ora tendono a concentrarsi. Alcune spumeggianti novità in arrivo, risvegliano la vostra creatività e la comunicazione. Abbiate la giusta dose di entusiasmo, da equilibrare con la ponderatezza. Comunque i vostri sforzi saranno premiati al di là delle aspettative. Collaborazioni finalmente utili, ognuno ci mette solo le proprie migliori competenze e un buon affare si profila all’orizzonte.

AMORE E ARMONIA. Belle novità sul lato sentimentale e tanta creatività che agevola i rapporti, dimenticate i vostri dubbi e lasciatevi guidare dalle scelte dell’intuito.

BENESSERE E SALUTE. Quando siete rilassati ed ottimisti, avete sempre una gran voglia di godervi la vita, alzare il tiro, osare. Periodo perfetto per appassionarvi a un’attività sportiva. Rafforzate le difese immunitarie, con la vitamina C e l’echinacea.

GEMELLI 21 maggio – 21 giugno.

DENARO E LAVORO. Non tutto va come vorreste, ma in generale la direzione è quella e ne siete consapevoli. Se il lavoro attraversa un momento di arresto, invece di insistere, approfittatene per terminare ciò che avete in sospeso e per riordinare o eliminare, ciò che non serve più. Un gruppo di persone che condivide un obiettivo comune può raggiungere l’impossibile e, lavorare insieme, significa vincere insieme.

AMORE E ARMONIA. Le stelle vi doneranno un raffinato erotismo e sarete pervasi da idee trasgressive: un toccasana per far star bene chi amate. Per i single è probabile che un’amicizia possa diventare un ardente flirt e, incontri stimolanti vi aiuteranno a uscire dalla timidezza.

BENESSERE E SALUTE. Attraversate un periodo di forma molto positivo. Vi sentite equilibrati, leggeri, vitali e finalmente sicuri di voi. La forma fisica si riflette su quella psichica, con il rischio di “contagiare”, chi vi circonda.

BILANCIA 23 settembre – 22 ottobre.

DENARO E LAVORO. Grande coesione nel gruppo dei colleghi e ottimi risultati che gratificano il vostro operato. L’unico “neo” è che tutto vi sembra molto faticoso anche se in realtà, state ottenendo ottimi risultati e grandi lodi. Pochi sono gli uomini squadra come lo siete voi, perché solo pochi sono così grandi da pensare al bene comune, prima che a sé stessi. Continuate con tenacia su questa strada!

AMORE E ARMONIA. Un grande amore esplode, o forse rifiorisce, all’improvviso. È questa la calda, morbida, gratificante riscoperta del mese.

BENESSERE E SALUTE. Una straordinaria energia vi permetterà di raggiungere obiettivi mai immaginati ma non fate il passo più lungo della gamba. Articolazioni un po’ arrugginite a causa della sedentarietà, approfittatene per fare ginnastica o praticare la chinesiologia.

ACQUARIO 21 gennaio – 19 febbraio.

DENARO E LAVORO. Fisiologici alti e bassi da non drammatizzare, prestate attenzione agli investimenti proposti ed alle spese “frivole”, almeno per questo periodo. Possibilità di ricevere qualche buona notizia, forse una vincita inaspettata. Un progetto ambizioso può decollare senza intralci ma stentate a metterlo in pratica perché, dopotutto, il tran tran quotidiano è piacevole e non vi spiace.

AMORE E ARMONIA. Fase favorevole per l’amore, è molto probabile trovare il partner ideale proprio in questo periodo, mentre le unioni già avviate si accendono di nuova intensità.

BENESSERE E SALUTE. Per mantenere inalterati entusiasmo e voglia di osare, limitate gli alimenti proteici a favore di frutta e verdura e mantenete una regolare attività sportiva.

CANCRO 22 giugno – 22 luglio .

DENARO E LAVORO. Sul lavoro, la maggior parte delle vostre iniziative trova consenso, con buona pace di chi vi ha contrastato in passato. Vi distinguete per la vostra naturale operosità, gestite il team in allegria e il vostro apporto geniale è risolutivo, ma non vi piace togliere le castagne dal fuoco a colleghi che possono cavarsela anche da soli. Attenzione agli investimenti di denaro troppo azzardati, c’è rischio di inganni o errori di valutazione. AMORE E ARMONIA. Non rimanete troppo assorti nei vostri pensieri quotidiani altrimenti rischiate di non accorgervi di essere seguiti dalle attenzioni di una persona amica, che sta diventando….qualcosa di molto più importante!

BENESSERE E SALUTE. Perdete spesso la pazienza e rimproverate troppo chi non la pensa come voi. Cercate di non lasciatevi sopraffare dallo stress e dal nervosismo.

SCORPIONE 23 ottobre – 22 novembre.

DENARO E LAVORO. Avrete delle occasioni favorevoli per migliorare la situazione o iniziare una nuova attività, degli amici vi daranno un aiuto efficace. Buone notizie per i soldi. Potrebbe arrivare un guadagno insperato o un’eredità o, forse, una vincita. Siate lungimiranti e non divulgate la notizia ai quattro venti, suscitereste gelosia e rancore. Ponderate, ma poi agite: alti, bassi e qualche dubbio possono essere all'ordine del giorno bisogna essere risoluti e fugare l'incertezza.

AMORE E ARMONIA. Godetevi le occasioni del momento e vivetele in pieno d'altronde, probabilmente, non sapete nemmeno voi cosa volete da un rapporto a due perché volete tutto e il contrario di tutto.

BENESSERE E SALUTE. Sappiate percepire i messaggi del vostro corpo e capirete finalmente cosa è opportuno fare, quando dovete riposarvi e come dovete alimentarvi. L'essere umano è una macchina che deve essere ben “curata” per farla funzionare bene ed a lungo.

PESCI 20 febbraio – 20 marzo.

DENARO E LAVORO. Periodo adatto per riflettere, sognare ed elaborare nuove strategie, più che per agire concretamente. Avreste bisogno di staccare la spina dalla solita vita e credere di più in voi stessi. Evitate gli investimenti rischiosi e state attenti a non fare il passo più lungo della gamba…occhio a non sottovalutare un ostacolo nella convinzione di poter vincere qualunque scommessa contando solo sulle vostre “scintillanti” energie.

AMORE E ARMONIA. Un po’ di ostacoli in campo affettivo, incomprensioni e mancanza di reciproco ascolto. Curate di più l’aspetto fisico.

BENESSERE E SALUTE. Le contrarietà potrebbero causarvi leggeri malesseri: non è il caso di prendersela così tanto, lo stress potrebbe causare ripercussioni fisiche e sull’equilibrio familiare.

