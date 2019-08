Inaugurato questa mattina ad Aosta, l'Atelier des Metiers

Si è aperta questa mattina in Piazza Chanoux ad Aosta l’Atelier del Metiers. Sotto la tensostruttura sono esposte fino a domenica le opere di 51 le imprese artigiane della Valle, tra cui sculture, mobili, tessuti, ferro battuto, rame, ceramiche.

L'Atleier ha simbolicamente preso il testimone, di una virtuale staffetta, dalla 66a Mostra Concorso, che si è tenuta, sempre nella stessa location dal 20 al 28 luglio. La grande attesa è per sabato 3 agosto, quando le principali vie e piazze di Aosta saranno invase da oltre 440 artigiani per la Foire d’été.

La 'sorella minore' della Foire de Saint Ours, nata nel 1969, oltre all'esposizione dei manufatti porterà ad Aosta le esibizioni della Filarmonica Regina Margherita di Gaby e i costumi del gruppo folkloristico Les Sallereins di La Salle, e gli antichi saperi, a del gruppo etnografico 'Travai d'in co' di Arnad. Inoltre in Piazza Giovanni XXIII, si terranno le dimostrazioni lavorazioni di artigianato con il maniscalco Michel Pelliccioni e i 'Tourneurs de la bassa Vallèe”.