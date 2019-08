Nel II Trimestre 2019 aumenta numero imprese in Valle d’Aosta, ma inferiore a dicembre e torna ai livelli dello scorso anno

Il saldo tra iscrizioni e cessazioni che si attesta quindi sul valore di +91 imprese contro un saldo di +66 registrato nel II trimestre 2018 fanno dire a Nicola Rosset, Presidente della Chambre, che i dati "mostrano un miglioramento della situazione. Anche settori da lungo tempo in difficoltà, come ad esempio quello delle costruzioni e del commercio, registrano dati positivi e questo è certamente confortante”.

Un dato, quello del secondo trimestre che si discosta di qualche unità dalle imprese iscritte al 31 dicembre 2018.

Il tasso di crescita è quindi dello 0,82% (nello stesso periodo del 2018 era di 0,53%), nettamente superiore a quello nazionale (0,48%) e a quello del nord-ovest (0,46%).

Prendendo in esame i diversi settori economici, si evidenzia un generale fenomeno di crescita rispetto al trimestre precedente, più sensibile per il commercio (+21 imprese), per le costruzioni e per i servizi alle imprese (+14 unità). L’unico lieve calo si registra nel settore dei trasporti (-3 imprese).

Dal punto di vista delle forme giuridiche, si segnala il tasso di crescita delle società di capitale (+1,26%) ed il momento di difficoltà, seppure più attenuato rispetto alle risultanze nazionali, delle società di persone il cui tasso si attesta sullo 0,10%.

Anche i dati riguardanti il comparto artigianale valdostano registrano un miglioramento con il numero delle imprese che si attesta al valore di 3.608 unità, in aumento dello 0,8% rispetto al primo trimestre dell’anno. La maggiore crescita si registra nel settore delle costruzioni con un valore di +17 imprese.

“Proprio alla luce di questi dati – continua Rosset – è però di fondamentale importanza puntare al consolidamento di tale situazione. In quest’ottica appare prioritario intensificare il supporto alla nascita e allo sviluppo del nostro comparto imprenditoriale in termini di robustezza economica, ad esempio con l’accesso al credito, ma anche in termini di nuova cultura imprenditoriale e di modelli di business”.