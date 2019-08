Le 'Eccellenze al lavoro' di Confindustria VdA valorizzano le aziende valdostane

Quattordici tra dipendenti e pensionati valdostani sono stati insigniti del premio 'Eccellenze al lavoro 2019', istituito da Confindustria VdA e giunto alla settima edizione. Premio con il quale ogni azienda associata esprime il proprio riconoscimento ad un dipendente distintosi particolarmente per il valore del suo contributo professionale.

Alla cerimionia della consegna dei riconoscimenti, svoltasi a margine dell'Assemblea annuale di Confidustria della Valle d'Aosta alla Caserma degli Alpini 'Battisti/Ramires' hanno preso parte autorità regionali e del mondo del lavoro.

I riconoscimenti:

L’azienda AIMAR MATTEO premia Fabrizio Serradura. Motivazione: "nel suo ruolo di ingegnere impiegato tecnico, riteniamo importante dargli questo riconoscimento per la capacità dimostrata nell’evolversi nel suo ruolo e per la rapidità di inserimento, per l’impegno, la passione e l'interesse dimostrati dal primo giorno di assunzione in azienda che hanno sempre contraddistinto il suo modo di lavorare".

L’azienda POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI AOSTA premia Ornella Sartor. Motivazione: "in qualità di Direttore Ufficio Postale di Saint Pierre ha sempre dimostrato grande professionalità e dedizione al lavoro. È direttrice dal 1999 ed ha sempre dimostrato grande attaccamento al lavoro unite a collaborazione e disponibilità verso colleghi. Per la passione e la tenacia dimostrate siamo orgogliosi di conferirle questo premio".

L’azienda STMICROELECTRINCS SRL premia Fabrizio Giachino. Motivazione: "Giachino entra in STMicroelectrincs nel 2005 e attualmente lavora nel team di progettazione di circuiti integrati “smart power” nell’ambito del “lay-out” dei dispositivi di microelettronica. Fabrizio affronta e risolve quotidianamente problemi tecnici con professionalità e determinazione, coadiuvato dalla sua abilità di coniugare sapientemente le relazioni umane con gli obiettivi aziendali. Grazie alla sua dedizione e disponibilità ad affrontare con positività le sfide di ogni giorno e le criticità impreviste, è riuscito a sviluppare nei tempi stabiliti ed in perfetto accordo con i requisiti tecnici i dispositivi a lui affidati, contribuendo così a rafforzare la posizione di leadership che la ST occupa nel mercato dei semiconduttori

L’azienda SAVDA AUTOSERVIZI VALLE D'AOSTA SPA premia Gianni Armenghi. Motivazione: Gianni ha iniziato a lavorare in Savda in giovane età nel 1986 e ha sempredimostrato talento e dedizione che lo hanno portato a crescere nel tempo insieme all’Azienda e anche dopo l’acquisizione da parte del Gruppo ARRIVA ha saputo mettersi in gioco dimostrando con professionalità le sue encomiabili competenze in ambito manutentivo e di gestione dell’area tecnica. Oggi è un punto di riferimento per le sue competenze e professionalità ma ancor di più per lo spirito di collaborazione e il forte attaccamento all’azienda che trasmette con facilità a tutti i collaboratori e colleghi. Gianni incarna uno dei valori della nostra compagnia, multinazionale di matrice anglo-tedesca, quello del “THE BEST EMPLOYEE”, che non vuol dire essere solo un bravo collaboratorema essere un esempio per i colleghi e per il mondo esterno (clienti, fornitori…etc) edunque un vanto e un modello corretto con il quale l’azienda si identifica".

L’azienda NUOVA ENERGIA SHARENERGY SRL premia Cristina Costantino. Motivazione: "In azienda dal 1994, Cristina è da sempre una donna autentica, degna difiducia, in linea con i valori e la missione aziendale, capace di adattarsi con flessibilità allediverse responsabilità che Le sono state affidate nel corso del tempo. È sempre stataestremamente professionale ed un punto di riferimento anche per i suoi colleghi".

L’azienda STUDIO COMETTO SRL premia Daniela Andreetto. Motivazione: "Daniela, appena arrivata in azienda nel 2003, ha assunto il coordinamentodelle gare per l'acquisizione di nuove commesse, con passione, facendosi apprezzare nonsolo all'interno dell'azienda, ma anche dai partners che via via si sono avvicendati. In un ambito tutto nuovo ha saputo interpretare con competenza ed equilibrio le aspirazioni aziendali collaborando fattivamente all'organizzazione di centinaia di gare per servizi di ingegneria ed architettura".

L’azienda HONESTAMP SRL premia Carlo Pescatore. Motivazione: Nel periodo lavorativo all'Olivetti di Scarmagno acquisisce le tecniche della gestione della produzione che mette a disposizione nel 2005 alla Honestamp con dedizione e responsabilità diventando oggi responsabile della produzione con grandespirito di collaborazione verso la proprietà ed i colleghi di lavoro. Professionalità e spirito di collaborazione fanno di lui una persona preziosa all’interno dell’azienda".

L’azienda RAI-VDA premia Alessandra Ferraro. Motivazione: "La Dott.ssa Alessandra Ferraro si distingue per un impegno straordinario su più esperienze professionali di giornalismo nella nostra regione e per la collaborazione contestate e rubriche nazionali della Rai. Ha ricevuto numerosi premi nazionali di giornalismo. Ha fatto parte, nel marzo scorso, della delegazione vaticana inviata a Bangui, in Centrafrica, per aprire l’ospedale voluto da Papa Francesco, attraverso l’iniziativa delladr.ssa Mariella Enoc, Presidente dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. È stata una straordinaria esperienza, che ha raccontato in un servizio Rai andato in onda sia sul Tg2per la rubrica “Tutto il bello che c’è”, sia su Rai 3, nella rubrica d’approfondimento Il Settimanale".

L’azienda M.D.M. SRL premia Luca Paolo Scagliotti. Motivazione: "In azienda dal 1996 nel suo ruolo di Preposto ufficio spedizioni ha dimostrato un’esemplare dedizione ed attaccamento all'azienda. Persona competente e affidabile, preciso e scrupoloso, dedito al proprio lavoro. Ha sempre messo al servizio dell'azienda e dei colleghi l'esperienza professionale acquisita negli anni, garantendo il massimo impegno sul lavoro con spirito collaborativo che lo ha sempre fatto apprezzare dai colleghi.

L’azienda SICAV 2000 SPA premia Giovanni Dore. Motivazione: "Giovanni merita questo premio per la sua dedizione al lavoro che lo contraddistingue anche nella sua vita privata, dove svolge numerosi ruoli da autista volontario per ambulanze e trasporto di privati che non possono muoversi in maniera autonoma. Da anni lavora con noi ed è per la nostra azienda una certezza".

L’azienda TECNOMEC SRL premia Corrado Battelli. Motivazione: Corrado per anni è stato la colonna dell’ufficio amministrativo, oltre ad occuparsi della gestione del personale impiegatizio e del sistema informativo aziendale. Parlare al passato non è però corretto. Ancora oggi infatti Corrado costituisce un punto diriferimento e una guida per chi dopo il pensionamento ha preso il suo posto. Riassumere in poche parole quello che Corrado ha rappresentato e rappresenta per Tecnomec è davvero difficile. È più facile dirgli un grosso Grazie".

L’azienda ENGINEERING D.HUB SPA premia Germano Perronet. Motivazione: "Germano è una colonna portante del Data Center di Pont Saint Martin, gia progetto Olivetti nel secolo scorso, è a tutt'oggi una delle più prestigiose realizzazioni in ambito tecnologia e innovazione del nostro Paese e parte del network di Data Center del Gruppo Engineering. In questi anni di servizio Germano è stato un guardiano attento e indomito, pronto ad ogni evenienza e soprattutto fidato, nel preservare i dati di oltre 300 clienti Italiani e Internazionali che il Data Center protegge e gestisce al suo interno. La sua responsabilità è di mantenere l'operatività dell'impianto, dal punto di vista energetico, termico e di sicurezza preservandolo da ogni rischio attraverso il monitoraggio continuo di centinaia di sensori e strumenti che comunque non possono sostituire la presenza vigile el'esperienza di valutazione dell'uomo. Grazie Germano per la tua presenza tangibile e silente, testimonianza di impegno e serietà Valdostana".

L’azienda COMETTO & TERCINOD SRL premia Viviana Oggeri. Motivazione: "Inizia la sua carriera in azienda nel 1999 e da allora ha sempre eseguito inmodo eccellente le numerose e disparate funzioni alle quali è stata destinata. Ha sempre dimostrato grande professionalità e disponibilità, nonché un forte attaccamento all'azienda. Per la sua dedizione e professionalità e per il suo continuo impulso almiglioramento che si concretizza nella ottimizzazione dei risultati conseguiti per l'azienda desideriamo conferirle questo importante riconoscimento".

L’azienda VALGRISA SRL premia Mara Gallo Lassere. Motivazione: "La signora Gallo Lassere si è sempre distinta per la capacità di svolgere variruoli aziendali mostrando duttilità, spirito di adattamento e senso di appartenenza. Ha saputo interpretare al meglio le diverse esigenze dell'impresa ben consapevole degli ineludibili cambiamenti produttivi e di mercato.