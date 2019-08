Gran Paradiso Film Festival e Festival Nature Namur insieme per il rilancio ambientale

E’ stato siglato nel 2019 un accordo di partenariato tra due importanti Festival naturalistici europei, il Gran Paradiso Film Festival e il Festival International Nature Namur-Finn, con l’obiettivo comune di presentare un cinema che pone al centro la straordinarietà della natura. Il Finn, nato nel 1995 e arrivato alla sua 25° edizione si svolgerà quest’anno dall’11 al 20 ottobre, e il Gpff che ha appena concluso la settimana del concorso internazionale della 22° edizione e che continuerà ad agosto nelle valli del Gran Paradiso, trovano molti punti di contatto.

La convenzione siglata intende aiutare la crescita dei Festival e aumentare significativamente il loro impatto sia sui rispettivi territori che sul panorama internazionale. Entrambi gli eventi hanno come cuore pulsante il tema della natura e della sua diffusione attraverso programmazioni che prevedono un concorso internazionale cinematografico, attività all’aria aperta e conferenze multidisciplinari in una prospettiva di sviluppo e valorizzazione locale. Inoltre, i due Festival operano in regioni francofone, in località con un grande potenziale di sviluppo turistico e uno straordinario patrimonio paesaggistico, artistico e culturale.

Con queste premesse il GPFF e il FINN hanno deciso di avviare attività di comunicazione e promozione anche attraverso la diffusione di film e la messa a disposizione di premi speciali dedicati al pubblico e ai registi.

I due Festival si sono anche impegnati nello scambio reciproco di buone pratiche, di informazioni e conoscenza riguardo le nuove tendenze e uscite del settore cinematografico naturalistico, di diffusione della ricerca e studio sul cinema e le discipline dello spettacolo e delle arti, nonché di scambiarsi le esposizioni fotografiche al fine di arricchire la propria programmazione.

Il Responsabile Organizzativo del Festival International Nature Namur, Christophe Boux, ha preso parte al 22° Gran Paradiso Film Festival sia come ospite sia come membro della giuria tecnica, così da poter arricchire e contaminare la sua composizione con l’esperienza transfrontaliera e internazionale di Namur e commenta la recente convenzione dichiarando che “uno degli aspetti della natura è che ci insegna ad aiutarci.

Il Direttore Artistico del Gran Paradiso Film Festival, Luisa Vuillermoz, sottolinea che “siamo molto soddisfatti di questo partenariato perché, come dice George Bernard Shaw: se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un’idea, ed io ho un’idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee”.

Tutti gli eventi e il programma dei Festival sono consultabili sul sito www.gpff.it e www.festivalnaturenamur.be