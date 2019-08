Giovane courmayeurentse denuncia, 'una mia amica drogata a sua insaputa in discoteca''

Il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, spiega di aver avviato "accertamenti per capire cosa è realmente successo perchè si tratta di una segnalazione piuttosto grave, che però a quanto ho capito non coinvolge minimamente la festa di San Pantaleone organizzata dal comitato incaricato dell'evento".

Il riferimento è al post pubblicato da una giovane utente del gruppo Facebook 'Courmayeur nel Bene e nel Male', secondo la quale una sua amica "è stata drogata a sua insaputa" in una discoteca della Valdigne; il fattaccio sarebbe accaduto durante lo Street Party, la 'notte bianca' seguita alla celebrazione della Festa di San Pataleone, patrono del paese ai piedi del Monte Bianco.

Secondo la ragazza in una discoteca, che non cita esplicitamente, a una sua amica sarebbe stato introdotto dello stupefacente in una bevanda senza che lei ne sapesse nulla.

Scrive la giovane courmayeurentse: "Ogni anno mi fa sempre più schifo, (la parte della festa patronale che si protrae nella notte ndr) gente ubriaca che rovina la via, pattuglie delle Forze dell'ordine che passeggiano a piedi come se fossero nella Rambla a Barcellona guardando per aria. Quest'anno è stato uno schifo, gente del posto che non rispetta il paese in cui vive, vetrine che vengono rovinate, immondizia ovunque".

La festa di San Pantaleone inizia nella via centrale di Courmayeur con la maggior parte dei locali aperti, poi dopo una certa scatta lo Street Party, la Notte Bianca. "Ci si sposta nelle discoteche - prosegue il post della ragazza - e non comprendo il motivo per cui la gente ubriaca e fatta di non si sa cosa entri nei locali come se niente fosse; quest'anno all'interno di una discoteca hanno drogato una persona a me cara, mi domando ma com'è entrata questa droga (?) i controlli sono stati fatti (?) non capisco dove sia la SICUREZZA! Succedono sempre risse e la gente fa casino come se fosse normale lanciare bicchieri o incominciare una rissa mettendo in mezzo gente che non c'entra nulla!!”.