GiocAosta 2019, dall'8 agosto in piazza Chanoux torna 'ludoteca a cielo aperto'

Appuntamento ormai imperdibile per tanti appassionati e di tutte le età, dall’8 all’11 agosto per l’undicesimo anno giochi e attività ludiche tornano a invadere piazza Chanoux in occasione di “GiocAosta” manifestazione organizzata dall'Associazione Aosta Iacta Est di Davide Jaccod con il sostegno del Comune, della Regione e della Fondazione Crt.



L’evento, che lo scorso anno ha superato le 20 mila presenze, si espande e conquista spazi, forte del lavoro di oltre 300 volontari e del contributo di 29 tra partner tecnici e case editrici.

Il cuore dell’iniziativa resta piazza Chanoux, che ospita la più grande ludoteca d’Italia in prestito gratuito: sono infatti più di mille giochi in scatola i protagonisti di uno spazio di gioco che sarà allestito su più di 200 tavoli distribuiti tra le piazze, i portici del Municipio e altri 20 luoghi del centro storico, tra cui un nuovo padiglione in piazza Narbonne destinato agli autori di giochi, ai tornei e alle escape room in scatola.

GiocAosta sarà aperto giovedì dalle 18 alle 24, venerdì e sabato dalle 10 alle 24, domenica dalle 10 alle 18. La partecipazione agli spazi fissi è gratuita. Alcuni eventi hanno una quota di iscrizione, utile a coprire parte dei costi organizzativi degli eventi stessi.

L’idea di coinvolgere sempre più l’intera città nell’evento prende poi la forma di “Giocare dappertutto”, la serie di spazi gioco temporanei che prendono vita in luoghi speciali del territorio cittadino: dal sottotetto affrescato della Cattedrale alla cantina dell’Institut agricole régional, dalla Villa romana della Consolata all’Area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans, fino alla cabinovia Aosta-Pila. A questi si aggiungono i tanti spazi monumentali che ancora una volta vengono coinvolti dalle attività, dal Museo archeologico regionale al Centro Saint-Bénin, dal Criptoportico forense alla Torre dei Balivi.

Molti gli appuntamenti nuovi, dal gioco di ruolo diffuso nella città alla battaglia Nerf in piazza Roncas, dal laboratorio che ridà vita ai vecchi giocattoli ai giochi premiati in tutta Europa, fino al “Climate challenge” che mette in gioco la ricerca ambientale in un quiz a tutta birra.

Ai giochi di società si affiancano moltissimi spazi di gioco, dal modellismo al calcio balilla, dalle freccette ai giochi giganti, dai giochi di carte allo spazio per i piccoli, dagli spettacoli interattivi al ciclotappo, in un appuntamento pensato anzitutto per ragazzi e adulti, all’insegna del motto “Invecchia solo chi smette di giocare”."Per GiocAosta – commenta la vicesindaco di Aosta Antonella Marcoz – possiamo certamente fare riferimento a un vero e proprio 'turismo ludico' che la manifestazione è in grado di intercettare e di muovere soprattutto dalle regioni di prossimità del Nord Italia".