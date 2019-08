Aosta: fino a 10 agosto lavori in via St-Martin de Corléans e viale Conte Crotti

Per consentire il ripristino del manto stradale al termine dei lavori per la posa delle tubazioni della rete del teleriscaldamento di Telcha, il Comune di Aosta ha istituito importanti modifiche temporanee alla circolazione.

In via Saint-Martin-de-Corléans, nel tratto compreso le rotatorie con via Monte Grivola e viale Europa, oltre che nelle traverse limitrofe, e in viale Conte Crotti, nel tratto compreso tra via Bréan e corso Saint-Martin-de-Corléans, in vigore da giovedì 1 a sabato 10 agosto (a esclusione del 4 agosto);

- divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada e per tutti i veicoli, a esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori;

- senso unico alternato, a fasi alterne, nei due sensi di marcia, regolamentato durante gli orari di lavoro, con segnaletica stradale a vista e l’ausilio di “movieri”;

- restringimento della sede stradale, con corsie asimmetriche e limite massimo di velocità a 30 Km/h.