Da Fondazione Crt fondi ai Volontari del Soccorso di La Thuile per l'acquisto di ambulanze (copia 1)

Sono complessivamente 22 gli enti valdostani e piemontesi che hanno ricevuto 50.000 euro ciascuno per l’acquisto di nuove ambulanze in virtù del bando Missione Soccorso della Fondazione Crt, dedicato alle organizzazioni di volontariato che fanno capo al servizio sanitario di emergenza. In Valle d'Aosta ha ricevuto i fondi necessari l’Associazione 'Volontari del Soccorso e Gruppo Alpino' di La Thuile.

La Fondazione Crt ha messo infatti a disposizione 50.000 euro per l'acquisto di ciascun nuovo mezzo, per un importo complessivo di un milione e 100 mila euro. Viene così garantito il ricambio delle autoambulanze non più convenzionabili che operano sul territorio 24 ore su 24. Dal 2002 Missione Soccorso ha già permesso l'acquisto di 528 ambulanze, per un impegno complessivo superiore ai 26 milioni di euro.



"I nuovi contributi di Fondazione Crt per l'acquisto di 22 ambulanze danno un sostegno concreto al welfare in Piemonte e Valle d'Aosta, garantendo, grazie a un meccanismo di rotazione delle richieste, un'azione capillare sul territorio", commenta il presidente della Fondazione Crt, Giovanni Quaglia. "Con il bando Missione Soccorso, Fondazione Crt contribuisce a mantenere alto il livello di eccellenza ed efficienza della rete del 118, anche grazie a un attento processo di selezione delle domande delle associazioni", sottolinea il segretario generale della Fondazione Massimo Lapucci.