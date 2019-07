IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 31 LUGLIO 2019 APRÈS-MIDI @ SINDACI SOCIETARI DORMIENTI @

300mila euro di multa da Banca d’Italia alla Bcc Valdostana per: carenze negli obblighi di verifica della clientela, individuazione del titolare effettivo...etc e per carenze nel governo, nella gestione e nel controllo dei rischi e connessi riflessi patrimoniali..e adesso chi paga?

Il presidente Ferré ha subito fatto sapere che il tutto era da imputare alla vecchia gestione, Lui é stato appena eletto...peccato che il Ferré fosse Sindaco effettivo durante la passata gestione..( il compito del collegio sindacale é di svolgere funzioni di controllo sull’amministrazione della banca per l’osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento generale) Quindi Ferré secondo la migliore tradizione italica «Non c’era e se c’era dormiva». Che Banca!! (An.La.)

