Assessore Chatrian, 'Con Trekking nature formiamo coscienza ambientale nei giovani'

"Alla gestione di un servizio per minori deve essere associata una pari attenzione al mondo in cui viviamo e all’interazione fra le persone e l’ambiente". Lo ha detto l'assessore regionale all'Ambiente, Albert Chatrian, salito al Rifugio Champillon di Doues per incontrare i ragazzi che stanno partecipando all’ultimo turno di Trekking Nature, l’iniziativa organizzata dall’Assessorato che ogni anno raccoglie l’adesione di quasi 200 ragazzi di età compresa fra i 7 e i 16 anni.

"L’approccio che gli uomini hanno nei confronti del pianeta che abitano, del mondo naturale in cui vivono - ha detto Chatrian - è oggetto di forti contraddizioni e di forti tensioni. Oggi, questo approccio non è più sostenibile: l’uomo deve cambiare le modalità di relazionarsi all’ambiente naturale che li ospita". Ecco perchè "i Trekking Nature possono rappresentare un collegamento fra l’uomo e la montagna, fra l’uomo di oggi e gli uomini di domani, fra una diversa idea di relazione uomo/natura e il modo con cui perseguire questo scopo: l’educazione".

I Trekking Nature, si legge in una nota della Regione, "propongono un diverso approccio con il mondo naturale a quei ragazzi che sono in grado di veicolarlo in azioni concrete per un migliore sviluppo futuro, sono a tutti gli effetti un servizio alla persona, ma rivestono anche la funzione di un servizio educativo ed in particolare di un servizio di educazione all’ambiente e al territorio".

L’assessorato all'Ambiente sta già lavorando all’edizione 2020, con nuove proposte e idee che vadano a integrare il servizio di educazione all’ambiente: "Vorremmo far conoscere ai ragazzi le figure che operano nella montagna - ha detto Chatrian - ad esempio le Guide Alpine, il Corpo Forestale della Valle d’Aosta, i gestori dei rifugi e gli imprenditori agricoli conduttori d’alpeggio, sperando che alcuni dei partecipanti possano innamorarsi di queste professioni diventare appassionati promotori e difensori della nostra splendida Valle e trovare nel contempo un’occupazione stabile".