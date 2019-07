'Free Solo', la straordinaria impresa di Alex Honnold al Cervino CineMountain

Free Solo, il pluripremiato film realizzato da National Geographic che racconta la salita in 'libera solitaria' da parte di Alex Honnold della via Freerider su El Capitan, è tra i film in gara al Cervino CineMountain, il festival internazionale di film di montagna più alto d’Europa che si svolge dal 1998 ai piedi del Cervino, a Valtournenche.

Il film sarà proiettato a Cervinia domenica 4 agosto al Cinéma des Guides, alle ore 21. 'Free Solo' è presentato e distribuito in Italia da 'Itaca srl The Outdoor Community'. Il film ha visto nel corso dell’anno più di 300 proiezioni nel nostro Paese coinvolgendo un pubblico eterogeneo, non ristretto ai soli appassionati di montagna, ed è ancora in programmazione nelle sale italiane.

La serata sarà moderata dal giornalista Luca Castaldini (La Gazzetta dello Sport) con la presenza di Alessandra Raggio, titolare di Itaca Srl, scrittrice ed editrice di libri di montagna, e Alessandro Gogna, alpinista di fama internazionale e storico dell’alpinismo.

La storia è nota: Alex Honnold, uno dei climber più forti oggi sulla scena mondiale, sceglie di scalare in free solo la via Freerider, aperta nel 1998 dal tedesco Alex Huber, per compiere quella che è stata definita dal The New York Times "probabilmente la più grande impresa nella storia dell’arrampicata su roccia": quasi mille metri di dislivello scalati completamente in free solo senza corda e senza protezioni.