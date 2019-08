COURMAYEUR I LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 LUGLIO 2019

In apertura lavori il consigliere Massimo Sottile e Fabrizia Derriard (La Nuova Via) hanno richiesto la modifica dell’ordine del giorno chiedendo di anticipare i punti 18 -19 - 20 relativi rispettivamente alla richiesta del consigliere D’Amico Roberta (Dimissioni da Assessore); alla richiesta del consigliere Sarteur Raffaella (Posizione di Consigliere di maggioranza) e infine al punto relativo alla composizione nuova Giunta comunale.

La stessa richiesta è stata avanzata dai consiglieri Alberto Vaglio, Roberta D’Amico e Raffella Sarteur. Messa ai voti la richiesta ha ottenuto 7 voti favorevoli (i 4 consiglieri de La Nuova Via, Alberto Vaglio, Roberta D’Amico e Raffaella Sarteur), 7 contrari e 1 astensione (Marco Salvato - Esprit). Da regolamento, a seguito dell’esito della votazione, la richiesta non è stata accolta. Si è proceduto in seguito all’approvazione dei verbali della seduta precedente e alla presentazione del Rendiconto finanziario 2018. L’avanzo di Amministrazione 2018 è pari a € 3.067.693,66, (di cui € 429.682,11 parte acconto per fondo crediti e residui; € 239.450,77 parte vincolata ad investimenti e € 2.398.560,78 di avanzo disponibile). Complessivamente l’utilizzabile per il 2019 è pari a € 2.638.011,55 risultate dalla somma della parte vincolata con l’avanzo disponibile.

Di questo importo € 1.500.000 sono già stati considerati in fase di redazione del Bilancio di previsione 2019. Il restante netto pari a € 1.138.011,55 sarà utilizzato per il finanziamento di spese di investimento e finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente. L’approvazione del rendiconto è passata con 8 voti favorevoli e 6 contrari (i 4 consiglieri de La Nuova Via, Alberto Vaglio, Roberta D’Amico ) e 1 astenuto (Marco Salvato - Esprit Courmayeur). A seguire è stato approvato a maggioranza l’assestamento generale, salvaguardia degli equilibri e la prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021.

Il documento è passato con 5 voti contrari (4 consiglieri La Nuova Via, Roberta D’Amico) e l’astensione dei consiglieri Alberto Vaglio e Raffaella Sarteur (Esprit). Nel corso della discussione sull’assestamento la consigliera Roberta D’Amico ha anticipato, a seguito delle dimissioni da assessore comunale alle Politiche Sociali e Cultura presentate nel corso del mese di maggio 2019, la propria decisione di uscire dalla maggioranza e dal gruppo Esprit Courmayeur, senza tuttavia aderire a nessun altro gruppo.

E’ stata poi approvata a maggioranza dal Consiglio la delibera per la convenzione tra la Regione autonoma Valle d’Aosta, il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), e la società IN.VA. spa disciplinante le funzioni della Centrale unica di committenza (CUC) regionale per l’acquisizione di servizi e forniture, con validità fino al 31.12.2021. Nel corso del dibattito non è stato approvato un emendamento presentato dal Consigliere Alberto Vaglio. A maggioranza è stato approvato anche l’accordo di servizio con la Regione autonoma Valle d’Aosta per l’adesione alla piattaforma regionale per l’esecuzione di pagamenti telematici integrati con il sistema pagoPA®, fino al 31 dicembre 2021, così come la convenzione, fino al 2022, con il tribunale ordinario di Aosta per i lavori di pubblica utilità.

Il Consiglio ha approvato, a maggioranza, due deliberazioni, la prima relativa alla concessione di una servitù di passaggio carraio e pedonale attraverso il parcheggio comunale in fraz. Villair inferiore. La seconda per la concessione di una servitù di passaggio carraio e pedonale su terreno comunale in via Grapillon di Dolonne. Con voto favorevole a maggioranza del Consiglio è stata accolta la richiesta di un privato per l’autorizzazione ad innalzare un muretto di contenimento già esistente a servizio di un fabbricato in loc. Rochefort. Sono state altresì approvate a maggioranza dal Consiglio comunale le delibere relative a: la Costituzione di un diritto di superficie, di servitù di passaggio e di elettrodotto sui terreni di proprietà comunale in loc. Peuterey a favore di Deval spa per la costruzione di una nuova cabina elettrica; la cessione di diritto di proprietà a favore della Courmayeur Mont Blanc Funivie spa per la sostituzione di una cisterna interrata oltre alla concessione di una servitù di pista, a titolo gratuito, per un intervento di manutenzione straordinaria su alcuni tratti di pista.

Passa a maggioranza anche l’approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica avente a oggetto i lavori di ripristino della funzionalità dei tratti di collettori fognari danneggiati a servizio dell’Unité des Communes valdôtaines Valdigne Mont-Blanc. Il progetto che l’Unité ha rielaborato consiste nel ripristino del collettore fognario (Depuratore) per l’allacciamento dello stesso al territorio comunale. Gli interventi interesseranno diversi tratti di territorio, dalla Val Ferret fino al depuratore localizzato a La Salle.

La maggior parte degli interventi non interesseranno la viabilità locale, tranne l’intervento che toccherà la strada di La Palud e che comporterà una momentanea interruzione della viabilità, a senso alternato. L’inizio dei lavori è previsto per il mese di ottobre 2019 e la fine lavori ad ottobre 2020, con la consegna lavori nel dicembre 2021.

A seguito dell’approvazione a maggioranza del regolamento comunale per l’attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, l’assemblea consigliare ha dibattuto la delibera relativa al Regolamento comunale disciplinante i dehors e le attrezzature espositive pertinenziali alle attività commerciali e turistico-ricettive. A seguito di discussione il Consiglio ha deciso all’unanimità di ritirare la deliberazione per sottoporre prima il regolamento comunale alle associazioni di categoria. Successivamente lo stesso sarà ripresentato all’approvazione del Consiglio Comunale.

L’Assemblea consigliare ha approvato a maggioranza il Regolamento edilizio comunale - modifiche. Nel corso della discussione i consiglieri de La Nuova Via e il consigliere Alberto Vaglio avevano proposto il rinvio (non approvato a seguito di votazione dell’assemblea). Il testo deliberato inserisce alcune modifiche, in particolare in merito alla disciplina dei dehors e all’altezza di alcuni interventi su edifici, adeguandosi in questo modo al regolamento regionale. Si è discussa a seguire la mozione presentata dal consigliere Alberto Vaglio in materia di viabilità con particolare riferimento, tra gli altri, agli scenari futuri connessi ai lavori di ristrutturazione del Traforo del Monte Bianco e alle soluzioni alternative per evitarne la chiusura per un lungo periodo. La mozione è stata ritirata dallo stesso consigliere a seguito di discussione.

Sono seguite successivamente le richieste dei consiglieri Roberta D’Amico, che ha motivato le proprie dimissioni da Assessore informando il Consiglio della scelta di lasciare il gruppo di maggioranza “Esprit”, senza comunque entrare a far parte di altri gruppi; e del consigliere Raffaella Sarteur che ha esposto i motivi delle proprie dimissioni da assessore riservandosi di valutare nei prossimi giorni la propria posizione da consigliere di maggioranza. La discussione dei singoli punti e gli approfondimenti e interventi dei consiglieri in merito al dibattito sono consultabili sul sito internet del Comune di Courmayeur, dove è pubblicato il video dei lavori consiliari a seguito della diretta streaming. I lavori del Consiglio comunale si sono chiusi con la presa d’atto della comunicazione sui prelievi dal fondo di riserva nn. 1 (DGC 47/19), 2 (DGC 53/19 e 3(DGC 69/19) art. 166 del TUEL e con la presa d’atto degli impegni di spesa corrente su esercizi non considerati nel bilancio di previsione 2019/21– elenco provvedimenti I semestre 2019.

Tra le richieste avanzate, inoltre, del corso del dibattito, il consigliere Alberto Vaglio ha richiesto la convocazione di un Consiglio comunale tematico sul CSC, con la presentazione del bilancio consuntivo 2018 e l’attività di programmazione turistica della società in house del Comune. Al contempo ha sollecitato l’Amministrazione comunale a dare risposta alla richiesta presentata dallo stesso in data 24 febbraio 2019, per la modifica del regolamento comunale al fine, tra l’altro, di poter riconoscere quale gruppo rappresentato in Consiglio comunale, anche quelli composti da un solo consigliere.

Disposizione non prevista attualmente nel regolamento del Comune di Courmayeur.