Scontro tra auto a Nus, tre feriti

Sono ricoverate all'ospedale 'Parini' di Aosta tre persone rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto alle 6,45 di oggi sulla statale 26 a Nus. Si è trattato, in base alla ricostruzione dell'accaduto da parte dei carabinieri, di un impatto tra due auto.

In Pronto soccorso per traumi vari sono finiti un valdostano di 45 anni, conducente di una delle vetture coinvolte e il conducente e il passeggero dell'altra auto, rispettivamente di 32 e 34 anni, residenti in provincia di Torino.

Sul posto, oltre ai carabinieri di Nus, due ambulanze del 118 e il gruppo taglio dei Vigili del fuoco di Aosta.