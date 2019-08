Pontey: Avviati lavori sistemazione e messa in sicurezza tratto viale piazza Francesco Verthuy e scuole

Si veste di nuovo il viale di Pontey cona la posa di pavimentazione in autobloccanti e la sostituzione delle piante con la piantumazione di nuove.

Spiega il Sindaco Rudy Tillier: “Abbiamo pianificato questo intervento poiché quel tratto di viale è decisamente ammalorato ed inoltre si trova nella zona centrale del paese dove in questi anni siamo intervenuti con significativi investimenti quali la realizzazione del nuovo municipio, della nuova piazza ed il potenziamento dei servizi per la popolazione. Inoltre stiamo pensando, almeno a breve termine, di ampliare tale tipologia di intervento anche per un ulteriore tratto, in modo tale che tutto l’asse centrale compreso tra il municipio e la microcomunità per anziani sia posto in condizioni di sicurezza”.

La lungimiranza delle amministrazioni succedutesi negli anni 90’, che hanno promosso la realizzazione di un viale e di un marciapiede parallelo alla strada principale lungo l’asse est/ovest del paese, "unita - commenta con una punta di orgoglio il sindaco - alla volontà politica di questa Amministrazione di destinare fondi alla viabilità, permetterà soprattutto ad anziani, bambini piccoli, ospiti della microcomunità, di passeggiare e percorrere il nostro viale in tranquillità e sicurezza”.