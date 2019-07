I sindaci valdostani bocciano la legge regionale sull'assunzione dei segretari comunali'

"Sono ormai cinque anni che l'interlocutore regionale cambia di continuo. Sull'attuale impossibilità di assumere segretari comunali è arrivato il momento da parte nostra di azioni democratiche ma di forza". Lo ha detto ieri ai sindaci valdostani il presidente del Consiglio permanente degli enti locali-Cpel, Franco Manes.

Al termine dell'assemblea svoltasi ieri il Cpel ha bocciato all'unanimità la proposta di delibera della Giunta regionale per "l'approvazione del piano delle procedure concorsuali o selettive per la copertura degli enti del Comparto unico per il triennio 2019/2021', ovvero per l'assunzione di nuovi segretari comunali al posto dei tanti che sono andati o stanno andando in pensione.



"La normativa in essere - ha detto il relatore, Giulio Grosjacques, sindaco di Brusson - prevede che i Comuni esercitino, in forma associata, per il tramite della Regione, le procedure di selezione per il reclutamento del personale. L'assunzione a tempo indeterminato del personale degli enti locali avviene sulla base dei programmi annuali, che dovrebbero fotografare i nostri effettivi fabbisogni. Non ci dovrebbe essere poi discrezionalità da parte dell'amministrazione regionale, né sulla scelta della procedura, né sulla tempistica".



"Molto poco - ha detto Grosjacques - invece è stato accolto dalla Regione nella deliberazione di Giunta in esame, così come le richieste sono state inoltre diluite negli anni, sino al 2021". Inoltre, ha aggiunto, "al legislatore si richiederà di stralciare questa regola dalle legge 6 e affidandola alle Unités des Communes o a enti locali in convenzione, ma comunque riportandolo al territorio".