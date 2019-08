Aosta: I cittadini, 'chiudere piazza San Francesco alle auto? l'ennesima centozzata...'

"Quando chiuderà Piazza San Francesco per riservare il parcheggio ai dipendenti comunali farà morire anche via Porta Pretoria e via De Tillier". Così abbiamo scritto domenica 28 luglio del sindaco di Aosta, Fulvio Centoz, appreso della sua intenzione di chiudere alle auto la piazza retrostante il Municipio, volendo imporre così, senza consultazioni, l’istituzione per tutto il centro storico di una Ztl alla quale avranno accesso solo i dipendenti comunali, lo stesso sindaco, i suoi vassalli e gli inermi consiglieri comunali quando dovranno partecipare alle adunanze del Consiglio.

E come Aostacronaca.it pare la pensino anche tanti aostani, come dimostrano le decine di commenti critici alla notizia postati sui social network, dei quali ne proponiamo alcuni:

- "Però rimangono i parcheggi per i dipendenti comunali.... Certo poverini se andassero al lavoro a piedi poi si stancano davvero. #evoituttiapiedi"

- "Ci sono già tante aree senza parcheggi che non vengono utilizzate/valorizzate in altri modi, a cosa servirebbe togliere altri parcheggi adiacenti al centro e a tenere quell'area libera?"

- "la piazza deve rimanere a disposizione dei cittadini, almeno fino a quando non ci saranno dei trasporti pubblici decenti, e per decenti intendo almeno una navetta che arrivi ogni mezz'ora nei vari punti chiave della città e sufficenti parcheggi usufruibili al di fuori, il tutto accessibile all-time con un abbonamento omnicomprensivo che abbia un prezzo decente, ma PRIMA si fanno i servizi POI si cambiano le cose,non come al solito che nel frattempo ci si tira il c..."

- "Se deve essere chiusa vale anche x i dipendenti comunali spiacenti ma niente privilegi ....resta comunque come creare un altrrnativa x chi porta i figli a scuola ed evitare che il commercio centrale della città subisca degli arresti com'è avvenuto all'arco causa semipedonalizzazione"

- "dipendenti comunali perche'?valgono di piu dei commercianti ad esempio?"

- "Pensare a riqualificare DECENTEMENTE p.zza Roncas prima di iniziare a pensare a togliere ancora parcheggi?"

- "Questa scelta è un'altra s........ come tante altre fatte dal comune di Aosta (sindaco fateli i parcheggi, ma non distruggeteli) strano questa scelta, di solito guardate solo di fare introiti x il comune a discapito dei cittadini aostani, invece li togliete solo hai cittadini, ma non al vostro personale comunale (siete dei grandiosi)"

- "Voglio vedere quando ci sono le fiere d'estate e quella invernale che tutti i mezzi parcheggiano, con i camion, camper, ecc. e se è chiusa come faranno?"