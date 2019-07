Confcommercio VdA con Regione e Ecolo Fetes dichiara guerra alla plastica monouso

E’ la prima vera campagna contro l’uso della plastica monouso è partita da Concommercio Valle d’Aosta che con la Regione e Ecolo Fetes ha promosso il bando “Loves Plastic Free”. Già da anni Ecolo Fete, la campagna dell’assessorator regionale all’ambiente mirata a sensibilizzare, chi partecipa alle sagre e alle feste, ad effettuare la differenziata. Ma oggi con Confcommercio VdA la campagna ‘no plastica’ si estende a esercenti, negozianti e consumatori.

Spiega Graziano Dominidiato: “In collaborazione con Regione VdA ed Ecolo Fetes abbiamo istituito un concorso di idee per la progettazione di un logo, da utilizzare come marchio ufficiale, che sarà apposto sulle vetrine degli operatori commerciali valdostani che intenderanno aderire alla campagna di riduzione degli oggetti in plastica monouso”.

L’iniziativa è volta ad anticipare il divieto introdotto il 5 giugno scorso dalla Direttiva 2019/904 del Parlamento Europeo e del Consiglio Ue, che a partire dal 2021, metterà al bando diversi oggetti in plastica monouso presenti nella quotidianità.

“Il progetto – aggiunge Dominidiato – vuole contribuire a creare una coscienza collettiva ecologicamente corretta su base puramente volontaria”.

Il logo sarà anche riportato nella comunicazione, segnaletica, produzione editoriale, sito web e ogni altro materiale.

Confcommercio VDA nel rispetto dell'idea originaria, si riserva la facoltà di apportare all'elaborato prescelto tutte le modifiche necessarie a favorire il pieno utilizzo del logo.

Graziano Dominidiato, pres. Confcommercio VdA