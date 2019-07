I 'favolosi anni Venti' rivivono a Villa Tea a Charvensod

Evento artistico e culturale che esalta il fascino della antica dimora, la magia irripetibile degli anni ’20 e ’30 animerà venerdì 2 agosto Villa Tea di Charvensod. Si riascolterà la musica swing delle orchestre d'Oltreoceano, inframezzata dalla lettura di poesie di Gabriele D’Annunzio e dal racconto di episodi legati alla storia della Villa.

Il tutto accompagnato da una degustazione di vini e prodotti del territorio.

Villa Tea, dimora d’inizio Novecento della famiglia Fumasoli, costruita nei boschi a valle dell’Eremo di San Grato, offrirà inoltre ai visitatori la vista mozzafiato sulla plaine di Aosta e sulla catena della Alpi tra il Monte Bianco e il Monte Rosa.

“Ci piacerebbe, nel futuro, poter valorizzare altri luoghi della memoria attraverso eventi in cui fondere la cultura con i sapori del territorio - afferma il sindaco di Charvensod, Ronny Borbey - ma intanto godiamoci questo evento reso possibile dalla disponibilità della famiglia Fumasoli, in particolare del patriarca Guido, che ringraziamo per la collaborazione".

La partecipazione all’iniziativa, per il quale è previsto un numero limitato di spettatori, accompagnati sul sito mediante apposito servizio di navetta con partenza dal Municipio di Charvensod, a partire dalle ore 16,30 di venerdì, può avvenire soltanto previa prenotazione telefonando al numero 0165 279731 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13), entro giovedì 1 agosto.