Cresce la preoccupazione per la frana di Quincinetto che incombe sulla A5

Quella frana è pericolosissima, assassina. Non prendete l'autostrada Torino-Aosta fino a che non sarà risolta".

Lo sta dicendo a tutti da mesi Giuseppe Manzone, docente del Politecnico di Torino incaricato dal comune di Quincinetto di studiare un progetto di messa in sicurezza della frana che incombe sulla A5 all'altezza di località Chiappetti tra Quincinetto e Pont-Saint-Martin. Parole che, dopo la segnalazione di movimenti della massa franosa segnalati dai rilevatori elettronici, la Regione Piemonte ha preso molto sul serio: l'assessore ai Trasporti, Marco Gabusi, in questi giorni sta infatti completando l'iter per la dichiarazione dello stato di emergenza a Quincinetto.

L'operazione consentirà di sbloccare i lavori per la messa in sicurezza del tratto autostradale della A5 minacciato dalla frana che la scorsa settimana si è di nuovo spostata. I tecnici della Protezione Civile hanno fatto ulteriori sopralluoghi e hanno completato il dossier della Regione.

Il documento è ora nelle mani del ministero dei Trasporti, in attesa del riscontro del prefetto, grazie al quale si potranno gestire le fasi del piano di emergenza. "L'accelerazione sul dossier - rimarca Gabusi - è stata possibile grazie al contributo di tutti gli enti, e rappresenta il primo importante elemento dell'attuazione dell'accordo di programma sottoscritto con la Valle d'Aosta. E' già iniziata la fase di pre-progettazione, che in due o tre mesi ci porterà a capire quali saranno le soluzioni tecniche migliori".

"Per migliorare le azioni da compiere nell'ambito dell'emergenza - aggiunge l'assessore regionale ai Trasporti della Valle d'Aosta, Luigi Bertschy (foto a lato) - è necessario un coordinamento tra gli enti".

Il presidente della Giunta, Antonio Fosson, ha convocato per oggi martedì 30 luglio il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica-Cosp proprio per organizzare gli interventi delle Forze dell'ordine e della Protezione civile nell'area autostradale coinvolta dal pericolo di frana durante le future fasi di emergenza.