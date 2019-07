Saint-Denis: Lavoratori socialmente utili e vigilanza conferimento rifiuti in Consiglio comunale

Il nuovo Regolamento per la vigilanza sul corretto conferimento dei rifiuti differenziati e le relative sanzioni ai trasgressori; la necessità di mantenere gli equilibri di Bilancio e una nuova convenzione con il Tribunale di Aosta per lo svolgimento di attività di manutenzione tramite i lavoratori socialmente utili-Lus sono i principali punti all'ordine del giorno del Consiglio comunale di Saint-Denis, convocato per mercoledì 31 luglio alle ore 18.

Vi è poi la proposta di approvazione da parte del sindaco, Franco Thiebat, del progetto preliminare per la valorizzazione in senso archeologico dell'antica vasca dell'acquedotto comunale in località Semon; all'attenzione del Consiglio anche la variazione di Bilancio e relativo Documento unico di programmazione-Dup cui sarà proposta l'approvazione.