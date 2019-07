Ad Antey 'Elle', quando la donna fotografa la donna mettendola a nudo

Una rassegna artistica che ha per oggetto la donna fotografata dalla donna. Si svolge ad Antey-Saint-André la terza edizione della mostra fotografica 'ELLE, lo sguardo dell'altra'; resterà aperta fino a giovedì 8 agosto in orario della biblioteca. L'ingresso è gratuito.

Quest'anno partecipa alla mostra la fotografa torinese, di origini valdostane, Sophie-Anne Herin. Quella di Sophie-Anne è una fotografia coraggiosa; mostra la Donna nella sua debolezza, debolezza inflitta da un male come l'anoressia o la bulimia. E' una fotografia forte, che non vuole ricevere il plauso ricorrendo a facili immagini ad effetto: corpi perfetti, scolpiti magari da potenti programmi di fotoritocco, ma anche corpi feriti oppure disfatti, che pure questi, nella loro tragedia, riescono ad intrigare lo sguardo di un osservatore superficiale.

Queste immagini sono autentiche, svolgono il compito fondamentale dell'arte fotografica, che è quello di svelare l'invisibile, ovvero l'intima essenza di un essere umano. E Sohpie-Anne riesce in questo percorrendo la via più difficile: non mostra volti, ma frammenti di corpi che sono segni di un abbandono, e l'abbandono è la tragedia più terribile nella vita di una donna, sia pure l'abbandono del proprio corpo.

Ma nello stesso tempo c'è determinazione; nella sconfitta, nel disagio è possibile vedere un barlume di speranza; queste donne senza volto sono determinate, ce la faranno, anche imparando a vedersi, sia pure nella fredda e cruda realtà della fotografia.