Stabilimento ex Feletti aggiudicato a Dolcella srl

La società italiana Dolcella srl, della multinazionale Ortu holding con sede in Olanda, si è aggiudicata definitivamente per due milioni e 600 mila euro lo stabilimento della ex Feletti di Pont-Saint-Martin.

L'interesse iniziale di altri due gruppi (tra cui uno americano) non ha portato altre offerte nei dieci giorni a disposizione per i rilanci. Il capannone e i macchinari erano stati messi all'asta dopo il fallimento della Cioccolato Valle d'Aosta spa, che li aveva acquistati nel 2016 con 3,95 milioni di euro di mutui Finaosta.

La società ha riferito al curatore, il commercialista Filippo Canale, che l'atto di vendita potrebbe essere stipulato a settembre.

"Informalmente la società ha comunicato la volontà di ristrutturare lo stabilimento, di far ripartire la produzione con sollecitudine, stimando un impiego di almeno 20-30 persone", aveva detto Canale nei giorni scorsi. Dopo il rogito, "si può stimare che sarà soddisfatto oltre il 50 per cento del credito di Finaosta".