Honestamp e ART.COM.PONT di Pont-Saint-Martin danno una mano al Welfare aziendale

“Il progetto PONT IMPRESE – spiega il Presidente Art.Com.Pont, Christian Bordet - nasce dalla volontà di collaborazione tra l’Associazione che raggruppa commercianti, pubblici esercizi, attività di servizi ed artigiani del paese, e le attività industriali con sede in Pont-Saint-Martin”.

In base al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore della metalmeccanica, ogni anno il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori un certo valore di beni e servizi (importi variabili per ogni anno, per il 2019 è prevista una somma di € 200 per ogni lavoratore).

Sul mercato esistono numerose piattaforme che, a pagamento mediante la trattenuta di commissioni, si occupano di intermediare questo processo, in modo che il datore di lavoro possa in acquistare presso questi enti dei buoni spesa da consegnare ai lavoratori, spendibili proprio presso numerose catene della grande distribuzione.

Precisa il Presidente: “Non è stato semplice per l’Associazione ART.COM.PONT, che farà da tramite tra gli associati e la Ditta Honestamp, attrezzarsi per poter avviare il progetto: motivo in più di orgoglio da parte del Direttivo”. Direttivo composto dal Vice - Presidente David Mannarino, dal Tesoriere e Consigliere Alessandra Martoccia, dalla Segretaria Elisa Mussatti e dal Consigliere Andrea Tessaur) e del Presidente dell’Associazione Christian Bordet.

Il progetto è stato fortemente voluto sia da parte dell’Associazione che dalla controparte Honestamp S.r.l., sotto la guida di Simone Lingeri, che ha strettamente e pazientemente collaborato con il Direttivo Art.Com.Pont per l’avvio dell’edizione pilota. Si tratta di una vera svolta: normalmente questo tipo di convenzioni si rivolgono alla grande distribuzione, per semplicità e per eterogeneità dell’offerta. Senza l’intervento di un’Associazione che fungesse da “cappello”, per le piccole attività, sarebbe stato pressoché impossibile partecipare.

Con questo progetto invece, saranno proprio le piccole attività del territorio le protagoniste: qui si potranno spendere i buoni spesa messi a disposizione dalla Honestamp.

“La speranza – conclude Crhistian Bordet - è che questa edizione pilota ed unica in Valle apra le porte a successive edizioni, anche con altre delle numerose industrie con sede in Pont-Saint-Martin”.

Infatti, l’offerta commerciale del paese è talvolta sconosciuta per i dipendenti della zona industriale e questa collaborazione potrebbe essere l’occasione per farla scoprire ed apprezzare. Di più, l’avvio del progetto rappresenterà un sostegno al commercio locale, da tempo messo in crisi dalla congiuntura economica, nonché dalla grande distribuzione.