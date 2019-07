Renzo Arbore venerdì al Teatro Romano di Aosta

C'è grande attesa tra i valdostani appassionati di musica melodica tradizionale e dello swing: arrivano al Teatro Romano di Aosta venerdì 2 agosto Renzo Arbore e la sua Orchestra Italiana. Il concerto inizia alle 21, prevendita biglietti: www.vivaticket.it e www.ticketone.it.

Una storia lunga una vita, quella tra Arbore e l'Orchestra Italiana. Sono esattamente 28 gli anni di carriera dello showman dedicati alla valorizzazione e al rilancio della Canzone Napoletana Classica in Italia e all’estero. Era infatti il 1991 l’anno in cui nasceva 'L’Orchestra Italiana', 15'all stars' come ama definirli lo showman, eccelsi solisti del proprio strumento (chitarre, mandolini, fisarmonica, pianoforte, tamburi, tamburelli e voci) e un grande repertorio da portare in giro per il mondo.

'Renzo Arbore L’Orchestra Italiana' è ormai un marchio di fabbrica diventato nel tempo una vera e propria 'mission': promuovere la musica napoletana più internazionalmente conosciuta, rappresentare all’estero l’immagine dell’Italia, suscitare e consolidare, simpatia e rispetto verso il nostro Paese.