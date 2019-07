Saint-Nicolas: Ricordato e celebrato il partigiano Cesare Dujany

"Nous sommes rassemblés pour rappeler un homme dont chaque Valdôtain est redevable, non seulement pour les résultats de son action en tant que homme politique, mais aussi pour l’exemple de rectitude morale et de conscience civile qu’il a donné pendant quatre-vingt ans d’engagement inlassable pour une Vallée d’Aoste francophone, libre et responsable". Chantal Certan ha così esordito a Saint Nicolas.

Ha quindi aggiunto: "Car César Dujany, qui nous a laissé le 31 mars dernier, a été avant tout un modèle et chaque personne ayant eu la chance de le connaître ne peut nier d’avoir été enrichie par cette connaissance. Ses souvenirs, ses réflexions, la façon même par laquelle il les présentait, constituaient autant d’enseignements et, surtout, l’occasion pour mieux comprendre et aimer notre région et son histoire".

Chantal Certan ha poi voluto ricordare "l’engagement du sénateur pour l’école bilingue, pour la diffusion des émissions télévisées françaises et suisses, pour les accords avec l’Etat concernant la répartition des revenus fiscaux, autant de résultats qui ont contribué à façonner la Vallée d’Aoste des dernières décennies. C’est pour cette raison aussi que, avec l’Institut d’histoire et de la Société contemporaine de la Vallée d’Aoste, nous sommes en train de nous engager pour permettre aux jeunes d’apprécier encore davantage sa pensée et sa personne en lui dédiant le concours du Voyage de la mémoire ou une bourse d’étude. Les jeunes étaient toujours au centre de son action : il savait, et il nous l’a appris, que seul en les engageant et en travaillant avec eux, on réussira à les rendre libres et responsables".

Il Sindaco di Saint Nicolas, Davide Sapinet