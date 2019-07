Italiana di origine peruviana la mamma morta travolta dal Tir sulla A5

Si chiamava Lucia Honorata Shulla Reyes, aveva 33 anni, risiedeva a Torino ed era italiana di origine peruviana, la donna morta ieri verso le 20 tra le lamiere contorte della sua Fiat Punto travolta da un Tir mentre era ferma in corsia di emergenza lungo l'autostrada A5, all'altezza di Banchette d'Ivrea direzione Torino.

L'autista, un romeno dipendente di una ditta di trasporti di Verona, trasportava un carico di carne; ora è accusato di omicidio stradale. La donna è morta sul colpo nello schianto, la sua bimba di sette mesi, seduta dietro sul seggiolino, è rimasta gravemente ferita, il fratellino di quattro anni se l'è cavata con qualche contusione e un forte stato di choc.

Entrambi i bambini sono stati trasferiti in elicottero all'ospedale di Aosta; nella notte la piccola, constatate dai medici le gravi condizioni cliniche, è stata ricoverata al Regina Margherita di Torino. Da una prima ricostruzione dei fatti, la donna potrebbe essersi fermata in corsia di emergenza per far scendere il bimbo che aveva un bisogno fisiologico.

Pochi attimi, e su di loro è piombato l'autoarticolato, che ha schiacciato la vettura sul lato guidatore. Sulla scena del tragico incidente sono giunti in pochi minuti le ambulanze del 118 di Ivrea e l'elicottero Sierra-Alfa 1 della Protezione civile di Aosta. Per Shulla Reyes, che viveva con marito e figli in zona Borgo Vittoria a Torino, non c'è stato più nulla da fare. Il bambino, in forte stato di choc, è stato preso in carico da un'équipe di psicologi.