Eté musical Gressoney débute ce soir

L'été musical de Gressoney est de retour, une série de rendez-vous internationals de musique de chambre, organisée pour la trente-neuvième fois par l'Association des amis de la musique de Gressoney en collaboration avec le l'assessorat régional du tourisme, avec le Conseil régional de la Vallée d'Aoste, avec les Communes de Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-La-Trinité, Champorcher et Gaby, avec le soutien de la Fondation Crt.



A l'affiche onze concerts qui, à partir de 21h15, se dérouleront dans les lieux les plus suggestifs des vallées du Lys et de Champorcher, du samedi 27 juillet au samedi 24 août 2019. Le parcours musical s'annonce captivant grâce à un répertoire varié et à la présence d'artistes de renommé qui se produiront aux côtés de jeunes talents, selon la tradition ce festival.



Le concert inaugural du 39e Eté musical de Gressoney aura lieu le samedi 27 juillet 2019 dans l'église paroissiale de Gressoney-Saint-Jean: protagoniste sera la Neuvième symphonie de Ludwig van Beethoven pour choeur et piano dans la version de Franz Liszt, interprétée par Chiara Taigi (soprano), Ilaria Ribezzi (mezzo-soprano), Massimiliano Di Fino (ténor), Alberto Rota (basse), Luigi Ripamonti (piano) et le choeur "Canticum novum" dirigé par Erina Gambarini.