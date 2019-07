Courmayeur: Traballa la poltrona del sindaco Miserocchi

Venerdì 26 luglio durante l'adunanza del Consiglio comunale, iniziata nel primo pomeriggio e terminata dopo le 23, l'assessore Roberta D'Amico ha formalizzato le sue dimissioni annunciando il suo passaggio in minoranza.

Scelta analoga, è stata fatta tre mesi or sono da Raffaella Sarteur, che rimettendo le deleghe, ha dichiarato che entro qualche giorno, paleserà se sostenerà ancora l'esecutivo.

Ad oggi la scelta sembra indirizzata verso un ennesimo passaggio all'opposizione. Ad oggi Stefano Miserocchi (nella foto), su 15 consiglieri può contare sull'appoggio di otto.

Dei sei contrari, quattro provengono dalla minoranza uscita dalle elezioni, ai quali si sono è aggiunta D'Amico, in attesa della decisione di Sarteur. Ma i guai per il primo cittadino non finiscono qui, infatti il consigliere di maggioranza Marco Salvato, si è astenuto durante la votazione finale sul rendiconto economico dell'ente, (che registra un avanzo di amministrazione di oltre 3 milioni di euro) dichiarando di non aver ricevuto la documentazione completa sull'argomento, e pertanto non era in grado di esprimere un giudizio. L'esecutivo si è salvato da una clamorosa bocciatura, su un tema fondamentale, grazie al voto di Raffaella Sarteur. Risultato finale della votazione otto favorevoli, sei contrari e un astenuto.

La minoranza, supportata anche in alcuni casi da qualche intervento di consiglieri della maggioranza, come nel caso della votazione del rendiconto di Marco Salvato, contestano la presunta scarsa trasparenza degli atti, la scarsa collegialità nel prendere le decisioni, e il totale immobilismo degli uffici tecnici. Accuse rigettate dal sindaco.

Massimo Sottile e Fabrizia Derriard, hanno chiesto a più riprese le dimissioni dell'esecutivo. “Occorre un atto di serietà e stabilire, in una conferenza dei capigruppo allargata, un piano di accompagnamento di questo sindaco e di questa giunta, tra le più negative dal punto di vista prospettico e dannosa dal punto di vista turistico, verso le dimissioni” ha dichiarato Sottile.

Non meno dure le affermazioni dell'ex sindaco Fabrizia Derriard: “Quelli che se la stanno vedendo brutta sono i cittadini del nostro paese, fuori da questo Consiglio. Siamo di fronte alla violazione di diritti sanciti dalla legge. I cittadini hanno il diritto di ottenere le autorizzazioni in tempi ragionevoli e l’accesso agli atti".

A minare la tenuta dell'esecutivo, vi è inoltre il regolamento comunale che prescrive che in Giunta vi sia almeno una donna. Le elette nella fila della maggioranza sono state tre Sarteur, D'Amico e Penco, se quest'ultima si dimettesse dalla carica le sue deleghe, non potendo essere assegnate ad un esterno andrebbero ad donna della minoranza, ossia Daniela Scalvino o all'ex sindaco Fabrizia Derriard.