Verres: Un sabato e una domenica da capitale delle Penne Nere con gli Alpini

Si sono dati un gran da fare i volontari ed il Gruppo Alpini di Verres per far trovare il paese pronto alla due giorni per la festa annuale.

(Gli insostituibili Alpini)

Un appuntamento che è già una tradizione nonostante due anni fa la sede sia stata semidistrutta da un incendio. Un anno di lavori e nel luglio 2018 la nuova sede è stata inaugurata.

E oggi scatta la grande festa delle Penne nere sempre in prima fila ad aiutare il prossimo in difficoltà Alle 14,30 si parte con la gara di Palet e poi a tappe forzate fino alla

Cena Bavarese e poi si aprono le danze con il complesso Le Nostre Valli.

Domenica si riprende alle ore 10 con la Santa Messa seguita dalla sfilata con fanfara per le vie del paese im - bandierate; alle ore 12 il rancio alpino e poi il rompete le righe e tutti in libera uscita per ballare, socializzare, rinverdire ricordi, scambiare esperienze per rinsaldare lo spirito di corpo che è amore per il prossimo e tanto altruismo.

W gli Alpini.