Le case-vacanza erano fantasma, tre denunciati

Adescavano i clienti su un portale online con falsi annunci di case vacanze da affittare, ma dopo aver incassato la caparra sparivano. E delle case non c'era traccia. Tre persone sono state denunciate dai carabinieri di Verbania per truffa in concorso.



Gli annunci riguardavano case vacanza in Liguria, Trentino e Valle d'Aosta. Le persone interessate ad affittarle venivano contattate attraverso Whatsapp, utilizzando cellulari intestati a nomi fittizi. Le caparre incassate in questo modo ammontano a circa 10 mila euro, cifra in continuo aumento.



Nell'operazione, denominata 'Case fantasma', i carabinieri hanno sequestrato tre conti correnti aperti in alcune banche della provincia di Verbania. L'indagine prosegue per accertare l'esatto numero di truffe messe a segno dai tre denunciati.