Auto contro tir in autostrada in A5 muore una donna e due bambini feriti , uno gravissimo in ospedale

L'elicottero della Protezione civile valdostana con a bordo medici del 118 è intervenuto nella prima serata di oggi, sabato 27 luglio, al km 42 dell'autostrada A5, all'altezza di Ivrea, per un incidente stradale.

Nella corsia in direzione Torino , tra i caselli di Ivrea e Quincinetto, un auto si è scontrata con un Tir. A bordo vi erano una donna, morta sul colpo, e due bambini. Il primo di 4 mesi, ha riportato lesioni gravi ed attualmente si trova ricoverto nel reparto di rianimazione in prognosi riservato, il secondo di 4 anni attualmente si trova nel reparto di pediatria in osservazione.

Cause e dinamica sono in corso di accertamento da parte della polizia stradale.

La circolazione è molto rallentata, dalle 20,15 è stata stabilita l'uscita obbligatoria a Quincinetto per le auto dirette a Torino. Seguono aggiornamenti.