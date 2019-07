Aosta: Teleriscaldamento, dopo gli scavi al via i lavori di riasfaltatura

Urge il ripristino del manto stradale in diverse zone di Aosta, al termine dei lavori per la posa delle tubazioni della rete del teleriscaldamento da parte di Telcha.

Tramite un’ordinanza sono state istituite le seguenti modifiche temporanee alla circolazione in diverse vie e piazze cittadine, in vigore da lunedì 29 luglio a giovedì 8 agosto:

divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada e per tutti i veicoli, a esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori;

senso unico alternato, a fasi alterne, nei due sensi di marcia, regolamentato durante gli orari di lavoro, con segnaletica stradale a vista e l’ausilio di “movieri”;

restringimento della sede stradale, con corsie asimmetriche e limite massimo di velocità a 30 Km/h.

In particolare, le strade interessate dai lavori (fresatura, messa in quota dei tombini e ripristino definitivo) sono le vie Gramsci (a esclusione dei giorni 2 e 3 agosto), Chabloz (a esclusione dei giorni 2 e 3 agosto), Zimmermann, Guédoz, Cap. Chamonin, Petigat, Parigi, nei Pressi di via Petigat, Lys, Croix Noire, Archibugio, viale Chabod, piazza San Francesco (a esclusione dei giorni 2 e 3 agosto) e corso Saint-Martin-de-Corléans, nei pressi di via Monte Solarolo.