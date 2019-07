Saint Nicolas: Un’estate colma di cultura, tradizioni spettacoli arte e gastronomia

Dire che Saint Nicolas, con Avise, sarà una delle capitali valdostane dell’estate non è per nulla esagerato, anzi; quelli che a Saint Nicolas vivono e amministrano hanno allestito un cartellone di eventi da far invia a città ben più blasonate; prima fra tutte Aosta che pare vivere di inerzia, per non parlare di tanti altri comuni ben più ricchi.

E proprio per questo il sindaco Davide Sapinet dice orgogliosamente “con la preziosa collaborazione delle associazioni del territorio, a volontari vari ed alle attività commerciali che anno dopo anno si stanno attivando per l'organizzazione di eventi ed attività varie dedicate a turisti e residenti, abbiamo allestito un fitto calendario di eventi a costo quasi zero proprio per l’entusiasmo che cresce e l’amore che il paese che vogliamo sempre più bello e animato”.

Si tratta di un calendario di appuntamenti troppo lungo e quindi è meglio andarlo a consultarlo sul sito cliccando qui.

ATTIVITA DELL’AMMINISTRAZIONE DI SAINT NICOLAS



Per creare un paese bello e piacevole da vivere è necessaria un’amministrazione seria e che sappia coinvolgere la diverse capacità professionalità e volontà che esprime. E proprio questo il segreto dell’Amministrazione guidata da Davide Sapinet, che da poco ha avviato i lavori per la realizzazione del primo lotto dell'area parcheggio sita in località Evian. “Opera – spiega il sindaco - particolarmente strategica considerata la carenza di posti auto in una delle frazioni più popolate del nostro Comune”.

L'intervento è stato reso possibile grazie alla possibilità di utilizzare i cosiddetti "spazi finanziari" con un notevole sforzo da parte dell'Amministrazione che considerava la realizzazione dell'opera non più prorogabile.

E così sono stati messi in opera alcuni interventi di manutenzione e sistemazione lungo la comunale Fossaz - La Cure; lavori che concludono l'importante opera di riqualificazione del primo tratto di detta viabilità. Così come è stata conclusa la messa in sicurezza della strada di accesso al villaggio Fossaz-Dessus.

Sono poi in corso le opere per la posa dei potabilizzatori in varie vasche dell'acquedotto comunale, che sostituiranno i cloratori che erano stati provvisoriamente in attesa in attesa dell'intervento definitivo e risolutivo.

In seguito a delibera della Giunta regionale l'intervento in frazione La Cure (area parcheggio e messa in sicurezza ultimo tratto) è stato inserito nel piano lavori per l'anno 2020. Un intervento importante con importi previsti per circa 270.000 euro.

Con la variazione al bilancio approvata durante l'ultimo consiglio comunale sono state reperite le risorse necessarie all'affidamento di un incarico di progettazione per l'ultimazione del collegamento pedonale tra le frazioni Fossaz-Dessous e Chaillod con intervento riqualificativo di quest'ultimo villaggio.

Sempre con la medesima variazione sono state individuate le risorse per la realizzazione di un locale/tettoia di modeste dimensioni in località Vens destinato al ricovero dei cassonetti rifiuti e delle varie attrezzature in uso per il villaggio.

“L'Amministrazione – assicura Sapinet (nella foto) - continuerà inoltre la ricerca di finanziamenti ed opportunità per la realizzazione delle aree di sosta nelle frazioni di Lyveroulaz, Ravoise e Persod. Villaggi che hanno quest'esigenza e che sono stati oggetto di numerose richieste a varie opportunità di finanziamenti purtroppo mai andati a buon fine”.