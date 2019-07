Angelo Pescarmona resta commissario dell'Usl VdA

Michele Pescarmona, da marzo 2018 commissario dell'Usl della Valle d'Aosta, non andrà a guidare l'Asl di Alessandria, come era trapelato nei giorni scorsi.

"Non nascondo - si legge in una nota - che siamo arrivati ad un passo dalla formalizzazione dell'incarico. Io ho però posto la pregiudiziale di un adeguato periodo di preavviso che potesse dar modo alla giunta Regionale della Valle d'Aosta di dare all'Ausl una 'governance' stabile".

Ma "questo mio irrigidimento" ha fatto "tramontare l'ipotesi di nomina che avrebbe dovuto concretizzarsi il 26 luglio con decorrenza dell'incarico dal primo agosto 2019". "Per me era doveroso fare in modo che non vi fossero scossoni nella gestione di una azienda alla quale sono affezionato e nella quale ho lavorato con tutto me stesso ed ho apprezzato l'impegno e l'alta professionalità di tanti dirigenti e dipendenti".

Pertanto "sciolgo ogni diversa ipotesi e, nell'auspicio che ciò venga accolto con piacere, comunico che continuerò a lavorare con la mente e con il cuore con piena dedizione alla Valle d'Aosta".