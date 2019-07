TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Sabato 27 luglio

ore 15, a Morgex, in piazza Assunzione, inaugurazione di Commercianti in festa e della Fiera di una notte di mezza estate. È presente la Presidente del Consiglio regionale, Emily Rini.

ore 16.30, a Saint-Nicolas, commemorazione dell'attacco dei nazifascisti contro gli uomini della banda di Vertosan, al comando di Andrea Pautasso "Bert", del rastrellamento, dell'incendio e dei sedici caduti. Successivamente, evento a ricordo del partigiano "César", Cesare Dujany. Partecipa il Consigliere Segretario dell'Assemblea valdostana Jean-Claude Daudry.

ore 21.15, a Gressoney-Saint-Jean, nella Chiesa parrocchiale, concerto inaugurale della 39a Estate musicale di Gressoney, organizzata dall'Associazione Amici della musica di Gressoney in collaborazione con il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, l'Assessorato regionale del turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali, i Comuni di Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-La-Trinité, Champorcher e Gaby, con il sostegno della Fondazione CRT. Protagonista sarà la nona sinfonia di Ludwig van Beethoven per soli, coro e pianoforte, nella versione di Franz Liszt, eseguita dal soprano Chiara Taigi, dal mezzosoprano Ilaria Ribezzi, dal tenore Massimiliano Di Fino, dal basso Alberto Rota, dal pianista Luigi Ripamonti e dal coro "Canticum novum" diretto da Erina Gambarini. Partecipa la Presidente del Consiglio regionale, Emily Rini.

Domenica 28 luglio

11h00, à Terre-Noire, Col du Petit-Saint-Bernard, le Vice-Président du Conseil Luca Distort intervient à la commémoration de Terre-Noire, en hommage aux 28 fusillés de la Vallée de la Tarentaise fin août 1944 par les troupes allemandes.

a Pila (Gressan), giornata conclusiva della IXS Downhill Cup. È presente la Presidente del Consiglio regionale, Emily Rini.

de lundi 29 juillet à vendredi 2 août

à Aoste, dans la Salle de l'Assemblée régionale, troisième édition du Conseil des Jeunes Valdôtains, une simulation parlementaire organisée par les jeunes pour les jeunes, avec le soutien du Conseil de la Vallée. Les travaux débuteront lundi 29 à 10h00, par une cérémonie officielle au cours de laquelle la Présidente Emily Rini remettra les clés du Conseil de la Vallée à la Présidente du Conseil des Jeunes Valdôtains, Sabrina Petey, en présence du Vice-Président de l'Assemblée régionale Joël Farcoz et du Conseiller secrétaire Luigi Vesan.

Vendredi 2 août

à 17h00, se tiendra la cérémonie de clôture avec la remise des attestations de participation à la simulation parlementaire ainsi que la présentation des travaux du Conseil des Jeunes Valdôtains aux Conseillers régionaux.

Lunedì 29 luglio

ore 9.00, riunione congiunta della prima Commissione "Istituzioni e Autonomia" e della seconda Commissione "Affari generali", rispettivamente presiedute dai Consiglieri Patrizia Morelli e Pierluigi Marquis, per effettuare audizioni in merito al disegno di legge recante disposizioni urgenti per il reclutamento di Segretari degli Enti locali: saranno sentiti i rappresentanti del Consiglio permanente degli Enti locali, l'Agenzia regionale dei Segretari, l'Associazione regionale dei segretari, le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e SAVT.

Mercoledì 31 luglio

ore 9.00, nella sala riunioni dei Gruppi consiliari in via Piave, convocazione della Commissione per il Regolamento.

ore 21.00, ad Aosta, nella Cattedrale di Santa Maria Assunta, concerto di Sergio Orabona, ultimo appuntamento valdostano di FONO, il Festival organistico del Nord Ovest, e della quinta edizione del Festival International d'Orgue des Alpes.

ore 21.15, a Gressoney-La-Trinité, nella Chiesa parrocchiale, nell'ambito della 39a Estate musicale di Gressoney, serata "Crazy breath", con Enrico Di Felice (flauto) e Raffaele Bertolini (clarinetto e clarinetto basso).

Giovedì 1° agosto

ore 14.30, riunione della quinta Commissione "Servizi sociali", presieduta dal Consigliere Luca Bianchi, per sentire l'Assessore regionale all'istruzione in merito alla bozza di deliberazione della Giunta regionale sull'approvazione dell’avvio di una sperimentazione biennale per la riorganizzazione del sistema di educazione degli adulti. I Commissari, inoltre, tratteranno la proposta di legge dei gruppi Lega VdA e Mouv' sulle disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia.

ore 15.30, convocazione congiunta della terza Commissione "Assetto del territorio"-e della quarta Commissione "Sviluppo economico", rispettivamente presiedute dai Consiglieri Alessandro Nogara e Giovanni Barocco, per programmare i lavori dell'esame del nuovo testo concernente i principi e le disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile risultante dal coordinamento di due progetti di legge.

ore 21, a Saint-Marcel, nella chiesa parrocchiale, concerto inaugurale della 51a edizione del Festival internazionale di concerti per organo, organizzata dall'associazione culturale Le Clavier con il sostegno dell’Assessorato regionale al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali e del Consiglio Valle. Ad esibirsi, Fabio Ciofini, che suonerà l'organo restaurato "Ramasco".

Sabato 3 agosto

ore 10, ad Aosta, in piazza Chanoux, inaugurazione della 51a Foire d'été. Partecipano la Presidente dell'Assemblea regionale Emily Rini, i Vicepresidenti Joël Farcoz e Luca Distort e il Consigliere segretario Luigi Vesan.

ore 18, a Valtournenche, al Café des Guides di Breuil Cervinia, primo appuntamento della XXII edizione del Cervino Cinemountain Festival, la rassegna internazionale del cinema di montagna, in programma a Breuil-Cervinia e Valtournenche, Antey, Chamois e Torgnon fino all'11 agosto, organizzato con il sostegno del Consiglio Valle.

ore 21, ad Aosta, in Cattedrale, concerto di Luca Rosso, organista della Cappella musicale della Cattedrale di Fossano e organista titolare della Chiesa san Giovanni Battista a Centallo, nell'ambito della rassegna “Cathédrale Harmonique. Splendeurs de la musique sacrée”, organizzata dalla “Cappella musicale di Sant’Anselmo” della Cattedrale di Aosta, in collaborazione con il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, l'Alliance française della Valle d'Aosta, il Rotary Club Courmayeur Valdigne e la Fondazione CRT.

ore 21.15, a Gressoney-Saint-Jean, al Salone d'onore del Castel Savoia, nell'ambito della 39a Estate musicale di Gressoney, colonne sonore e tanghi proposti dal "Magnasco Movie Ensemble".

