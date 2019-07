La Vallée sur Bike Channel de Sky

La Vallée d'Aoste sera protagoniste, avec ses excellences architecturales, artisanales, gastronomiques et naturalistes, de trois émissions de ''In viaggio con Justine'' diffusées sur Bike Channel, chaîne 214 de Sky.



Justine Mattera, sur sa bicyclette, raconte les endroits les plus évocateurs de notre région et invite le public à découvrir les paysages, le traditions et les curiosités.



Le premier épisode, tourné entre Bard, Donnas et Perloz, sera diffusé le 27 juillet à 21h15 sur Bike Channel. L'épisode sera retransmis le 28 juillet à 9h15 et le 29 juillet à 3h15 et à 15h15. Pendant le rendez-vous, l'animatrice Justine Mattera accompagnera les spectateurs à la découverte de la forteresse de Bard, des vignobles et du bourg de Donnas et de Chemp de Perloz, un lieu qui, grâce à l'art, a été transformé en un musée à ciel ouvert. Justine Mattera sera accompagnée de la championne du monde de Kickboxing de Donnas et testimonial de la Vallée d'Aoste, Martine Michieletto.